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iPhone Duo gây bất ngờ

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Thử nghiệm cho thấy bản lề iPhone Duo gặp vấn đề sau hơn 440.000 lần gập, tương đương nhiều năm sử dụng trong điều kiện thông thường.

Hình ảnh cho thấy iPhone Duo không còn mở phẳng sau hơn 440.000 lần gập mở. Ảnh: CNET.
Hình ảnh cho thấy iPhone Duo không còn mở phẳng sau hơn 440.000 lần gập mở. Ảnh: CNET.

Theo thử nghiệm từ CNET, bản lề của iPhone Duo đã có dấu hiệu xuống cấp sau 3 tuần liên tục đặt trên Fold-a-Phone, hệ thống kiểm tra độ bền điện thoại gập chuyên dụng do đơn vị này thiết kế và vận hành. Tuy chưa hỏng hoàn toàn, phần bản lề trên máy không còn giữ trạng thái phẳng tuyệt đối khi mở.

Trong đoạn video phát trực tiếp trên YouTube, tác giả Matthew Murray nhận thấy bản lề của iPhone Duo không còn tạo ra âm thanh chắc chắn như trước. Sau một đêm, màn hình trong của máy không còn mở phẳng, chênh khoảng 5-10 độ.

Dựa trên dữ liệu cảm biến cùng video ghi hình, đội ngũ từ CNET cho biết sự thay đổi xuất hiện từ khoảng lần gập thứ 390.000 và rõ hơn qua từng giờ.

Theo thiết kế của Fold-a-Phone, sợi dây dùng để mở màn hình sẽ nhả ra trước khi mở điện thoại hoàn toàn. Trong điều kiện bình thường, bản lề của iPhone Duo vẫn đủ trơn để tự động mở phẳng. Tuy nhiên sau khoảng 440.300 lần gập, màn hình không còn đủ thời gian mở hoàn toàn trước khi cỗ máy thực hiện chu kỳ gập tiếp theo.

Đánh giá từ CNET cho thấy vấn đề không quá nghiêm trọng bởi iPhone Duo vẫn hoạt động và duy trì các góc gập mở khác. Người dùng vẫn có thể mở phẳng máy bằng tay. Vết nứt, nếp gấp hay lỗi cũng không xuất hiện rõ rệt.

Nhìn chung, vấn đề chưa đủ nghiêm trọng để bị xem là hỏng hóc. Theo CNET, các tiêu chí để kết luận iPhone Duo bị hỏng bao gồm lỗi chức năng như mất nguồn, màn hình tối đen, hoặc cảm biến không nhận diện đúng vị trí mở máy trong thời gian quy định.

Người dùng thậm chí khó nhận ra sự thay đổi trong giai đoạn đầu. Quá trình thử độ bền iPhone Duo bằng thiết bị gập Fold-a-Phone vẫn được CNET phát trực tiếp trên YouTube vào các ngày trong tuần.

Apple chưa công bố số lần gập mở mà iPhone Duo có thể vận hành bình thường. Nhóm đánh giá từ CNET ước tính con số này trong khoảng từ 500.000 (tương đương tuyên bố từ Samsung cho Galaxy Z Fold8) đến 1,5 triệu lần.

Dù chưa thể khẳng định cơ chế bản lề của iPhone Duo sẽ xuống cấp ra sao, 440.300 được xem là dấu hiệu hao mòn đáng kể đầu tiên trên thiết bị. Nếu tính trung bình gập mở 100 lần/ngày, con số trên tương đương gần 12,5 năm sử dụng liên tục.

Từ khi lên kệ, nhiều người dùng iPhone Duo phản ánh màn hình trong xuất hiện vết nứt gần khu vực bản lề. Các hình ảnh được chia sẻ trên Reddit và MacRumors cho thấy vết nứt thường xuất hiện dọc đường gập, bên cạnh sọc sáng hoặc bị hỏng một phần.

Nhóm sửa chữa iFixit từng tháo rời iPhone Duo và đưa ra một số giả thuyết về cơ chế gây nứt màn hình. Một khả năng được đề cập là thanh đỡ giữa bản lề không hạ xuống đúng vị trí khi gập máy. Điều này khiến linh kiện tạo áp lực lên tấm nền và dẫn đến hư hỏng.

Theo tin rò rỉ, Apple dường như đã xác định nguyên nhân. Vấn đề có thể xuất phát từ vật liệu không đạt tiêu chuẩn của nhà cung cấp thay vì lỗi thiết kế. Thông tin được tài khoản Kang chia sẻ trên mạng xã hội Weibo và sau đó được Ice Universe dẫn lại. Nguồn tin cho biết Apple đã truy được sự cố đến một trong 2 nhà cung cấp bản lề cho iPhone Duo.

znews.vn
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