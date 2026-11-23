Cách vệ sinh cổng sạc iPhone.

Ngắt kết nối và tắt iPhone trước khi làm sạch

Trước khi vệ sinh, bạn cần rút cáp sạc và tắt nguồn iPhone để đảm bảo an toàn. Tiếp theo, sử dụng đèn pin kiểm tra bên trong cổng sạc nhằm xác định vị trí có bụi bẩn, xơ vải hoặc dị vật mắc lại. Không thực hiện vệ sinh khi điện thoại vẫn đang kết nối với nguồn điện để hạn chế những rủi ro không mong muốn.

Tránh dùng vật sắc nhọn để lấy bụi

Bạn không nên sử dụng kim, ghim, nhíp kim loại hoặc các vật nhọn để cạy bụi bên trong cổng sạc. Những dụng cụ này có thể làm trầy xước, cong vênh hoặc gây hư hại các điểm tiếp xúc. Nếu bụi bẩn bám quá chặt và khó loại bỏ, hãy dừng thao tác thay vì cố gắng cạy sâu vào bên trong.

Tránh dùng vật sắc nhọn để lấy bụi.

Dùng cọ mềm để loại bỏ bụi bẩn

Đối với những hạt bụi hoặc xơ vải dễ lấy, bạn có thể dùng cọ nhỏ có lông mềm, sạch và khô để vệ sinh. Nhẹ nhàng đưa đầu cọ vào khu vực cần làm sạch, di chuyển chậm để làm bong bụi rồi lấy cọ ra. Tránh chà xát mạnh, đẩy cọ quá sâu hoặc tác động trực tiếp lên các điểm tiếp xúc bên trong.

Lưu ý: Không đưa vật thể lạ vào cổng sạc và tránh để hơi ẩm lọt vào bên trong. Nếu bụi bẩn mắc sâu, không thể lấy ra bằng thao tác nhẹ nhàng, bạn nên nhờ kỹ thuật viên kiểm tra để hạn chế nguy cơ hư hỏng.

Dùng cọ mềm để loại bỏ bụi bẩn.

Hạn chế dùng tăm bông và dung dịch cồn bên trong cổng

Không nên dùng tăm bông thấm cồn để lau trực tiếp bên trong cổng sạc iPhone. Các sợi cotton có thể bị mắc lại, trong khi chất lỏng lọt vào khe hở có nguy cơ ảnh hưởng đến linh kiện bên trong.

Theo hướng dẫn của Apple, người dùng có thể sử dụng khăn lau chứa cồn isopropyl 70%, cồn etylic 75% hoặc khăn diệt khuẩn Clorox để lau nhẹ bề mặt bên ngoài iPhone. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn được phép nhỏ cồn hoặc đưa khăn ướt vào cổng sạc. Vì vậy, hãy ưu tiên khăn mềm, không xơ để lau khu vực xung quanh và tuyệt đối không xịt dung dịch trực tiếp vào cổng.

Hạn chế dùng tăm bông và dung dịch cồn bên trong cổng.

Không thổi khí nén trực tiếp vào cổng sạc

Sử dụng bình khí nén với áp lực mạnh có thể khiến bụi bẩn bị đẩy sâu hơn vào bên trong cổng sạc. Do đó, bạn nên ưu tiên cọ mềm, khô để loại bỏ những hạt bụi dễ tiếp cận thay vì dùng khí nén. Ngoài ra, không nên dùng miệng thổi trực tiếp vì hơi ẩm trong hơi thở có thể bám vào các điểm tiếp xúc.

Thử sạc lại để kiểm tra hoạt động của cổng

Sau khi hoàn tất vệ sinh, hãy kiểm tra cổng sạc và đảm bảo không còn dị vật hoặc hơi ẩm trước khi kết nối cáp. Đầu cáp cần được cắm đúng chiều, chắc chắn và không xuất hiện tình trạng lỏng lẻo bất thường. Nếu iPhone vẫn không nhận sạc, bạn nên kiểm tra thêm cáp, củ sạc hoặc mang thiết bị đến trung tâm sửa chữa để được hỗ trợ.

Vệ sinh cổng sạc iPhone đúng cách giúp loại bỏ bụi bẩn, hạn chế tình trạng sạc chập chờn và duy trì khả năng kết nối ổn định. Bạn nên ưu tiên các dụng cụ mềm, khô và tránh sử dụng vật nhọn hoặc chất lỏng trực tiếp bên trong cổng sạc. Nếu thiết bị vẫn gặp sự cố sau khi vệ sinh, hãy mang máy đến trung tâm sửa chữa uy tín để được kiểm tra kịp thời.