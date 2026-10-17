Làn sóng mới trên sạc dự phòng

Mẫu sạc Ugreen MagFlow Pro tích hợp tản nhiệt chất lỏng.

Chọn sạc dự phòng không còn dễ như trước. Thay vì chỉ quan tâm dung lượng hay cổng kết nối, các hãng phụ kiện liên tục trang bị nhiều tính năng lạ như màn hình cảm ứng, dây cáp rút, quạt tản nhiệt và kể cả tản nhiệt chất lỏng.

Làn sóng trên được thể hiện rõ qua các triển lãm công nghệ gần đây. Những trang bị mới giúp tăng tính hữu ích và thu hút truyền thông, nhưng cũng có thể đẩy giá phụ kiện cao hơn đáng kể.

Sạc dự phòng với tản nhiệt nước

MagFlow Pro từ Ugreen là ví dụ cho trào lưu tích hợp công nghệ lạ lên sạc dự phòng. Thiết bị có dung lượng 10.000 mAh, hỗ trợ sạc không dây tối đa 25 W và sạc có dây 45 W. Ngoài cáp USB-C tích hợp sẵn, hãng còn trang bị hệ thống tản nhiệt chất lỏng lên sạc.

Mang tên CryoPulse, hệ thống được thiết kế để ngăn quá nhiệt trên bề mặt sạc, đặc biệt trong chế độ sạc không dây. Nếu nhiệt độ cao, thiết bị sẽ hạ công suất hoặc ngừng sạc hoàn toàn. Công nghệ từ Ugreen được kỳ vọng giải phóng nhiệt nhanh chóng, hỗ trợ duy trì công suất sạc cao trong thời gian lâu hơn.

Công nghệ làm mát trên MagFlow Pro kết hợp giữa hệ thống máy bơm chủ động siêu nhỏ, quạt tản nhiệt, buồng hơi đồng và cách bố trí linh kiện để luân chuyển chất làm mát trực tiếp đến luồng nhiệt. Thay vì dựa vào luồng khí thụ động, model có thể chủ động hút nhiệt khỏi bề mặt sạc, giúp giảm lượng nhiệt truyền sang điện thoại.

Phần chất lỏng màu xám sẽ chuyển động khi cắm sạc thiết bị.

Người dùng có thể quan sát chất lỏng chuyển động nhờ cửa sổ lớn ở mặt trước. Nhà sản xuất cho biết hệ thống tiêu thụ mức năng lượng rất thấp (0,02 W) nên không ảnh hưởng quá nhiều đến tốc độ sạc hay dung lượng pin.

Trên thực tế, hệ thống mang đến hiệu quả nhất định trong việc giảm nhiệt độ thân sạc. Mặt lưng điện thoại vẫn ấm lên khi công suất cao, song cảm giác vừa cầm sạc vừa dùng điện thoại sẽ dễ chịu hơn.

Để đạt hiệu quả làm mát, thiết bị phải đánh đổi với tiếng ồn nhẹ của quạt tản nhiệt. Âm thanh này không quá khó chịu ở khoảng cách làm việc thông thường, nhưng sẽ rõ hơn khi đưa lại gần. Người dùng cần lưu ý điều này khi chọn vị trí đặt điện thoại trong lúc sạc.

Nếu vừa sạc vừa chơi game hay xem phim, model vẫn chủ động hạ công suất khi nhận thấy nhiệt độ tăng. Dù vậy, mức nhiệt tổng thể vẫn an toàn. Ở chế độ không dây, mất khoảng 45 phút để sạc 50% pin cho iPhone Air (20 W) và 40 phút cho iPhone 17 Pro Max (25 W).

Những tính năng phụ

Cáp USB-C tích hợp trên MagFlow Pro hỗ trợ công suất tối đa 45 W. Sản phẩm vẫn trang bị một cổng USB-C, về lý thuyết cho phép sạc 3 thiết bị cùng lúc nhưng công suất sẽ giảm mạnh, chỉ hợp để sạc điện thoại kèm smartwatch hay tai nghe.

Gắn sẵn cáp USB-C được xem là điểm cộng trên MagFlow Pro so với nhiều model khác. Ví dụ, MagGo 2 Pro từ Anker cũng có dung lượng 10.000 mAh, trang bị quạt tản nhiệt nhưng không tích hợp sẵn cáp, bù lại có chân đế phía sau để dựng đứng.

Công suất đầu vào của MagFlow Pro là 30 W, thấp hơn đôi chút so với MagGo 2 Pro (35 W), đồng nghĩa cần nhiều thời gian hơn để sạc đầy pin. Sản phẩm có kích thước vừa phải, dù vẫn dày hơn một số model dùng công nghệ bán rắn.

Người dùng có thể theo dõi công suất, dung lượng và chu kỳ sạc trên MagFlow Pro thông qua màn hình nhỏ bên phải.

MagFlow Pro cũng chỉ có một tùy chọn màu sắc. Nếu muốn sở hữu sạc dự phòng tích hợp tản nhiệt và nhiều màu hơn, người dùng có thể cân nhắc MagGo 2 Pro từ Anker với 4 tùy chọn, giá khoảng 3-3,3 triệu đồng.

Với giá niêm yết 3,7 triệu đồng, MagFlow Pro thuộc phân khúc giá cao trên thị trường. Nếu cần hiệu quả tản nhiệt, sạc có dây 45 W và không muốn mang thêm cáp rời, đây là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc khi hệ thống tản nhiệt và cáp tích hợp có thể hữu ích.

Ngược lại, nếu ưu tiên kích thước nhỏ gọn, giá cả phải chăng hoặc không quá quan trọng nhiệt độ, các mẫu sạc không dây 10.000 mAh với giá rẻ, đến từ nhiều thương hiệu khác nhau có thể phù hợp hơn.

Màn hình chờ và những công nghệ độc đáo

Tản nhiệt chất lỏng chỉ là một phần trong làn sóng công nghệ lạ trên sạc dự phòng. Trước đó, nhiều hãng phụ kiện trình làng các model với tính năng hiện đại, thậm chí quá mức cần thiết.

Ví dụ, Rapid Pro X từ EcoFlow có giá khoảng 8-9 triệu đồng, sở hữu màn hình cảm ứng cỡ lớn. Theo The Verge, màn hình này mất 30 giây để bật sáng từ chế độ chờ. Hãng còn tích hợp nhiều hình nền chuyển động, có thể gây hao tổn dung lượng pin.

Anker hay EcoFlow cũng có một số model hỗ trợ sạc lại nhanh bằng dock để bàn độc quyền. Theo tác giả Thomas Ricker từ The Verge, đây là chiến lược thu hút người dùng bỏ thêm tiền mua đế sạc, nhưng chỉ tương thích với một sản phẩm.

Hãng Baseus tích hợp cả phát Wi-Fi vào sạc dự phòng. Một số loại đắt tiền còn trang bị Wi-Fi và Bluetooth, kết nối với smartphone để quản lý và xem thông số sạc.

Mẫu sạc EcoFlow RapidPro X. Ảnh: The Verge.

Theo Ricker, những tính năng này có thể hữu ích trên trạm sạc lớn để giám sát từ xa, song việc mang lên sạc dự phòng kích thước nhỏ, luôn nằm trên tay lại không quá cần thiết.

Giữa làn sóng nhồi nhét công nghệ, người dùng vẫn có thể trải nghiệm những tính năng thực tế. Ví dụ, cáp USB-C gắn liền giúp giảm bớt phụ kiện phải mang theo khi ra ngoài. Chân đế hỗ trợ dựng máy xem video cũng mang lại sự tiện lợi.

Sharge gây ấn tượng với mẫu Retractable 3-in-1 Power Bank. Dù chân cắm điện tích hợp, giá bán và thông số kỹ thuật khá bình thường, sản phẩm có thiết kế hiện đại, phù hợp làm phụ kiện thời trang.

Công nghệ pin bán rắn đang được ứng dụng rộng nhằm hạn chế hiện tượng quá nhiệt, chống cháy nổ và kéo dài tuổi thọ. Tại IFA 2026, hãng Belkin giới thiệu các mẫu sạc dự phòng với công nghệ bán rắn, mỏng và nhẹ hơn đáng kể.