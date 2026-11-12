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Apple Maps có thể chiếm hàng chục GB bộ nhớ iPhone

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Người dùng có thể kiểm tra Apple Maps trên iPhone và xóa những dữ liệu không cần thiết, vì đôi khi ứng dụng này có thể chiếm đến 14 GB bộ nhớ.

Apple Maps bất ngờ chiếm gần 14 GB dung lượng trên máy. Ảnh: Future.
Apple Maps bất ngờ chiếm gần 14 GB dung lượng trên máy. Ảnh: Future.

Apple Maps vốn được cài đặt sẵn trên iPhone. Tuy nhiên, ứng dụng này đôi khi có thể chiếm dụng lượng bộ nhớ lớn bất thường, khiến người dùng không còn đủ không gian để tải ứng dụng hoặc cập nhật hệ điều hành.

Thông thường, Apple Maps sử dụng bộ nhớ để lưu trữ bản đồ ngoại tuyến, dữ liệu địa điểm và những thông tin cần thiết cho hoạt động tìm kiếm, chỉ đường. Người dùng có thể chủ động tải bản đồ của một khu vực để sử dụng khi không có kết nối Internet.

Theo TechRadar, một người dùng iPhone 14 Plus gặp tình trạng Apple Maps chiếm tới 13,93 GB bộ nhớ. Đáng chú ý, dung lượng này vẫn không giảm sau khi người dùng xóa toàn bộ bản đồ ngoại tuyến đã tải về và xóa dữ liệu Documents & Data của ứng dụng.

Tình trạng tương tự cũng được một số người dùng khác phản ánh trên Reddit và diễn đàn hỗ trợ của Apple.

Để kiểm tra tình trạng này, người dùng có thể vào Cài đặt (Settings), chọn Cài đặt chung (General), sau đó truy cập Dung lượng iPhone (iPhone Storage). Tại đây, thiết bị hiển thị dung lượng từng ứng dụng đang sử dụng.

Nếu Apple Maps chiếm nhiều GB bất thường, người dùng có thể thử một số cách xử lý trước khi tính đến phương án khôi phục thiết bị.

Hướng dẫn giảm tải dung lượng từ Apple Maps. Ảnh: Future.
Hướng dẫn giảm tải dung lượng từ Apple Maps. Ảnh: Future.

Đầu tiên, người dùng nên kiểm tra và xóa những bản đồ ngoại tuyến không còn sử dụng. Để thực hiện, mở Apple Maps, nhấn vào ảnh đại diện bên cạnh thanh tìm kiếm, chọn Bản đồ ngoại tuyến (Offline Maps). Tại đây, người dùng có thể xem dung lượng từng bản đồ đã tải và xóa những khu vực không cần thiết.

Apple cũng cung cấp tùy chọn Tối ưu hóa dung lượng (Optimize Storage). Khi bật tính năng này, những bản đồ ngoại tuyến không còn sử dụng sẽ được tự động xóa sau một khoảng thời gian.

Nếu thao tác trên không hiệu quả, người dùng có thể thử xóa lịch sử Vị trí quan trọng và Tuyến đường (Significant Locations & Routes) trong phần Dịch vụ định vị (Location Services).

Trong trường hợp dung lượng vẫn không giảm, TechRadar ghi nhận phương án sao lưu toàn bộ dữ liệu, xóa nội dung và cài đặt iPhone, sau đó khôi phục từ bản sao lưu. Sau khi thực hiện, dung lượng Apple Maps trên chiếc iPhone 14 Plus nói trên giảm từ 13,93 GB xuống còn khoảng 68,7 MB.

Ngoài việc xóa dữ liệu ngoại tuyến, người dùng có thể cân nhắc xóa cả ứng dụng Bản đồ nếu không có nhu cầu sử dụng. Theo tài liệu hỗ trợ của Apple, Maps nằm trong danh sách những ứng dụng mặc định có thể xóa khỏi iPhone chạy iOS 14 trở lên.

Để thực hiện, người dùng nhấn giữ biểu tượng Bản đồ trên màn hình chính, chọn Xóa ứng dụng, sau đó chọn xác nhận. Khi cần sử dụng lại, họ có thể tải Apple Maps từ App Store.

Dù vậy, thao tác này cũng có một số ảnh hưởng nhất định. Apple cho biết khi xóa ứng dụng mặc định, dữ liệu người dùng và các tệp cấu hình liên quan cũng có thể bị xóa, ảnh hưởng đến một số chức năng khác trong hệ thống.

Cụ thể, nếu xóa Maps, người dùng sẽ không thể sử dụng Apple Maps thông qua CarPlay cho đến khi cài đặt lại ứng dụng. Nếu iPhone đang ghép đôi với Apple Watch, ứng dụng Maps trên đồng hồ cũng sẽ bị xóa theo.

Theo znews.vn
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