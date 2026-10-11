Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

iPhone 18 Pro không như kỳ vọng của Apple

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Việc Apple phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho thấy ngay cả phân khúc smartphone cao cấp cũng khó tránh khỏi sức ép từ giá bán leo thang và tâm lý thắt chặt chi tiêu.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chưa đạt kỳ vọng về doanh thu trong tháng đầu tiên. Ảnh: Bloomberg.
iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chưa đạt kỳ vọng về doanh thu trong tháng đầu tiên. Ảnh: Bloomberg.

Theo Nikkei Asia, Apple đã yêu cầu một số nhà cung cấp cắt giảm sản xuất linh kiện cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Động thái diễn ra sau khi nhu cầu thị trường thấp hơn dự kiến, trong bối cảnh giá chip nhớ tăng mạnh buộc Táo khuyết phải nâng giá bán sản phẩm.

Các nguồn tin trong chuỗi cung ứng cho biết Apple đã thận trọng hơn với kế hoạch giao hàng từ đầu tháng 9. Đơn đặt hàng linh kiện trong tháng 10 giảm ít nhất 15% so với yêu cầu ban đầu.

“Chỉ riêng trong tháng 10, chúng tôi đã ghi nhận đơn hàng từ Apple giảm 15-20% đối với cả 2 mẫu iPhone 18 Pro. Hiện chưa rõ tình hình sẽ diễn biến ra sao”, một nguồn tin chia sẻ với Nikkei Asia.

Mức điều chỉnh không ảnh hưởng đồng đều đến các đối tác do thời gian sản xuất linh kiện khác nhau.

Ngày 9/9, Apple giới thiệu iPhone 18 Pro với giá khởi điểm 1.199 USD và Pro Max từ 1.299 USD. Cả 2 đều đắt hơn 100 USD so với thế hệ trước và chính thức lên kệ từ ngày 18/9.

Theo các nhà phân tích của UBS, thời gian giao hàng giảm trong điều kiện nguồn cung ổn định đang trở thành dấu hiệu đáng lo ngại. Tuy nhiên, nhu cầu yếu hơn chưa chắc hoàn toàn xuất phát từ giá bán. Apple đã thay đổi chiến lược ra mắt sản phẩm trong năm nay.

Thay vì trình làng toàn bộ dòng iPhone cùng lúc, công ty ưu tiên giới thiệu 3 mẫu cao cấp trong tháng 9. iPhone 18 tiêu chuẩn và thế hệ iPhone Air mới được chuyển sang đợt ra mắt mùa xuân năm 2027.

“Chúng tôi nhận thấy nhu cầu từ tháng 8 cho nửa cuối năm nay không mạnh bằng những năm trước, khi tất cả mẫu mới được giới thiệu cùng lúc”, một quản lý chuỗi cung ứng cho biết.

Việc thiếu phiên bản tiêu chuẩn trong đợt mở bán đầu tiên có thể ảnh hưởng đến tổng số lượng thiết bị tiêu thụ. Dù vậy, doanh thu của Apple chưa chắc giảm tương ứng do giá các mẫu mới đều tăng ít nhất 10%.

Tình trạng thiếu hụt chip nhớ và chi phí linh kiện leo thang đang gây sức ép lên toàn ngành smartphone. Dù vậy, nhà phân tích Yang Wang của Counterpoint Research dự báo Apple và Samsung vẫn có thể gia tăng thị phần. Tỷ lệ này dự kiến vượt 22% đối với mỗi công ty trong năm 2026, từ mức dưới 20% của năm trước.

Một thách thức khác là iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple. Sản phẩm có giá khởi điểm 1.999 USD và dự kiến mở bán tại 70 thị trường từ ngày 23/10.

Các nguồn tin trong chuỗi cung ứng lo ngại mức giá cao có thể khiến thiết bị gặp tình trạng tương tự iPhone 18 Pro. Bên cạnh đó, Táo khuyết còn đối mặt khó khăn trong việc cải thiện năng suất sản xuất màn hình gập do yêu cầu chất lượng khắt khe.

tech.zingnews.vn
Link bài gốc Copy link
https://tech.zingnews.vn/iphone-18-pro-khong-nhu-ky-vong-cua-apple-post1688730.html

Tin liên quan

Tags:

#iPhone 18 Pro #iPhone 18 Pro và Pro Max gặp khó khăn #kỳ vọng của Apple

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sự khác biệt giữa các thế hệ máy khi nâng cấp iOS 27

Sự khác biệt giữa các thế hệ máy khi nâng cấp iOS 27

iOS 27 hỗ trợ từ iPhone 11 và iPhone SE thế hệ thứ 2 trở lên. Tuy nhiên, cài đặt được iOS 27 không đồng nghĩa mọi thiết bị đều sử dụng đầy đủ Apple Intelligence, bởi nhóm tính năng này có yêu cầu phần cứng riêng.
7 nâng cấp lớn trên iOS 27

7 nâng cấp lớn trên iOS 27

iOS 27 vừa phát hành tuần qua giúp nhiều iPhone cũ chạy nhanh hơn, bổ sung tính năng chỉnh sửa ảnh với Apple Intelligence, hỗ trợ Siri AI.
Cách nhận trợ cấp BHXH qua VNeID từ 28/9

Cách nhận trợ cấp BHXH qua VNeID từ 28/9

Từ ngày 28/9, phương thức chi trả trợ cấp BHXH sẽ có thêm thay đổi liên quan đến VNeID, cho thấy ứng dụng này đang được tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái dịch vụ an sinh số.
Dòng smartphone bán chạy nhất thế giới

Dòng smartphone bán chạy nhất thế giới

Dòng tầm trung Galaxy A vượt qua iPhone 17 và Galaxy S26 series để dẫn đầu danh sách các dòng điện thoại bán chạy nhất quý II/2026, theo Smart Analytics Global.
Apple tung iOS 27 'lột xác' trước giờ iPhone 18 lên kệ

Apple tung iOS 27 'lột xác' trước giờ iPhone 18 lên kệ

Khác biệt hoàn toàn so với những thử nghiệm ban đầu của phiên bản tiền nhiệm, bản cập nhật iOS 27 của Apple đưa trợ lý thông minh đi sâu vào giải quyết việc thường nhật và nâng tầm thị giác số.
Canh bạc về chiếc iPhone gập 'sinh sau đẻ muộn'

Canh bạc về chiếc iPhone gập 'sinh sau đẻ muộn'

Apple không phải hãng đầu tiên phát triển điện thoại màn hình gập, nhưng sức mạnh của iPhone và hệ sinh thái iOS có thể giúp iPhone Duo trở thành cú hích quan trọng, đưa dòng sản phẩm này đến gần hơn với thị trường đại chúng.
AirPods 5 không còn chỉ để nghe nhạc

AirPods 5 không còn chỉ để nghe nhạc

Apple bổ sung Live Translation, Siri AI cùng loạt tính năng tương tác thông minh trên AirPods 5, đưa mẫu tai nghe mới vượt xa vai trò nghe nhạc và gọi điện thông thường.
Huawei ra mắt mẫu điện thoại thông minh gập ba

Huawei ra mắt mẫu điện thoại thông minh gập ba

Tại Quảng Châu (Trung Quốc), tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei vừa ra mắt mẫu điện thoại thông minh gập ba Mate XT 2. Thiết bị này được trang bị con chip Kirin 9050 Pro mới nhất - chip hiệu năng cao đầu tiên ứng dụng công nghệ “gập logic”.
Cách ẩn lượt thích trên Facebook nhanh chóng

Cách ẩn lượt thích trên Facebook nhanh chóng

Không muốn bận tâm đến số lượt thích khi dùng Facebook? Bạn có thể ẩn tổng số cảm xúc trên bài viết của mình với tùy chọn thực hiện trên cả điện thoại và máy tính.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!