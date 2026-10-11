iPhone 18 Pro không như kỳ vọng của Apple

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chưa đạt kỳ vọng về doanh thu trong tháng đầu tiên. Ảnh: Bloomberg.

Theo Nikkei Asia, Apple đã yêu cầu một số nhà cung cấp cắt giảm sản xuất linh kiện cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Động thái diễn ra sau khi nhu cầu thị trường thấp hơn dự kiến, trong bối cảnh giá chip nhớ tăng mạnh buộc Táo khuyết phải nâng giá bán sản phẩm.

Các nguồn tin trong chuỗi cung ứng cho biết Apple đã thận trọng hơn với kế hoạch giao hàng từ đầu tháng 9. Đơn đặt hàng linh kiện trong tháng 10 giảm ít nhất 15% so với yêu cầu ban đầu.

“Chỉ riêng trong tháng 10, chúng tôi đã ghi nhận đơn hàng từ Apple giảm 15-20% đối với cả 2 mẫu iPhone 18 Pro. Hiện chưa rõ tình hình sẽ diễn biến ra sao”, một nguồn tin chia sẻ với Nikkei Asia.

Mức điều chỉnh không ảnh hưởng đồng đều đến các đối tác do thời gian sản xuất linh kiện khác nhau.

Ngày 9/9, Apple giới thiệu iPhone 18 Pro với giá khởi điểm 1.199 USD và Pro Max từ 1.299 USD. Cả 2 đều đắt hơn 100 USD so với thế hệ trước và chính thức lên kệ từ ngày 18/9.

Theo các nhà phân tích của UBS, thời gian giao hàng giảm trong điều kiện nguồn cung ổn định đang trở thành dấu hiệu đáng lo ngại. Tuy nhiên, nhu cầu yếu hơn chưa chắc hoàn toàn xuất phát từ giá bán. Apple đã thay đổi chiến lược ra mắt sản phẩm trong năm nay.

Thay vì trình làng toàn bộ dòng iPhone cùng lúc, công ty ưu tiên giới thiệu 3 mẫu cao cấp trong tháng 9. iPhone 18 tiêu chuẩn và thế hệ iPhone Air mới được chuyển sang đợt ra mắt mùa xuân năm 2027.

“Chúng tôi nhận thấy nhu cầu từ tháng 8 cho nửa cuối năm nay không mạnh bằng những năm trước, khi tất cả mẫu mới được giới thiệu cùng lúc”, một quản lý chuỗi cung ứng cho biết.

Việc thiếu phiên bản tiêu chuẩn trong đợt mở bán đầu tiên có thể ảnh hưởng đến tổng số lượng thiết bị tiêu thụ. Dù vậy, doanh thu của Apple chưa chắc giảm tương ứng do giá các mẫu mới đều tăng ít nhất 10%.

Tình trạng thiếu hụt chip nhớ và chi phí linh kiện leo thang đang gây sức ép lên toàn ngành smartphone. Dù vậy, nhà phân tích Yang Wang của Counterpoint Research dự báo Apple và Samsung vẫn có thể gia tăng thị phần. Tỷ lệ này dự kiến vượt 22% đối với mỗi công ty trong năm 2026, từ mức dưới 20% của năm trước.

Một thách thức khác là iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple. Sản phẩm có giá khởi điểm 1.999 USD và dự kiến mở bán tại 70 thị trường từ ngày 23/10.

Các nguồn tin trong chuỗi cung ứng lo ngại mức giá cao có thể khiến thiết bị gặp tình trạng tương tự iPhone 18 Pro. Bên cạnh đó, Táo khuyết còn đối mặt khó khăn trong việc cải thiện năng suất sản xuất màn hình gập do yêu cầu chất lượng khắt khe.