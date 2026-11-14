Facebook sẽ xóa tất cả trang cá nhân phụ từ ngày 14/12

Tháng 9/2023, Facebook chính thức giới thiệu tính năng trang cá nhân phụ (Additional Profiles), cho phép người dùng tạo thêm những trang cá nhân khác để hoạt động trên mạng xã hội mà không cần phải đăng ký tài khoản mới.

Tính năng trang cá nhân phụ cho phép người dùng tạo trang cá nhân mới, hoàn toàn độc lập với trang cá nhân đang sử dụng, nhưng dùng chung một tài khoản đăng nhập (Ảnh chụp màn hình).

Sau khi tạo trang cá nhân phụ, người dùng có thể sử dụng trang này để kết bạn, đăng bài, bình luận, chia sẻ nội dung hoặc tham gia các hội, nhóm trên Facebook. Người dùng cũng có thể chuyển đổi qua lại giữa trang cá nhân chính và phụ trên cùng một tài khoản mà không cần đăng xuất.

Đáng chú ý, Facebook không hiển thị trên trang cá nhân chính thông tin cho biết người dùng đang sở hữu các trang cá nhân phụ. Mỗi trang phụ có bảng tin, danh sách bạn bè và các hoạt động riêng, giúp người dùng phân chia những mối quan hệ và sở thích khác nhau.

Tuy nhiên, ngày 12/11, Meta thông báo sẽ chấm dứt tính năng trang cá nhân phụ. Theo đó, các trang phụ sẽ bị xóa vĩnh viễn sau ngày 14/12/2026. Người dùng đang sử dụng tính năng này cần chủ động xuất dữ liệu trước thời hạn trên để tránh mất những thông tin quan trọng.

Đối với những người sử dụng trang cá nhân phụ để quản trị các hội, nhóm trên Facebook, họ cần chuyển quyền quản trị sang trang cá nhân chính hoặc một thành viên khác. Nếu nhóm không còn quản trị viên sau khi trang phụ bị xóa, nhóm có thể bị tạm dừng hoạt động cho đến khi có quản trị viên mới.

Meta khẳng định việc xóa trang cá nhân phụ không ảnh hưởng đến trang cá nhân chính và các Facebook Pages. Những người chưa từng tạo trang cá nhân phụ cũng không bị tác động bởi thay đổi này.

Để sao lưu dữ liệu trên trang cá nhân phụ, người dùng có thể thực hiện theo hướng dẫn của Facebook tại đây.