Gói cước 5G giờ đã khác

Viettel Telecom triển khai 2 gói YT150 và YT200 tích hợp YouTube Premium chính chủ. Ảnh: Android Authority.

Các gói cước di động đang dần mở rộng khỏi data và phút gọi. Thay vì chỉ bán kết nối, một số nhà mạng bắt đầu tích hợp thêm tài khoản Premium, Pro của các nền tảng giải trí và sáng tạo nội dung vào cùng thuê bao.

YouTube Premium và CapCut Pro được tặng cùng gói cước

Trong nhóm này, Viettel đang triển khai hai gói YT150 và YT200 tích hợp YouTube Premium chính chủ.

Gói YT150 có giá 150.000 đồng cho 30 ngày, cung cấp 4 GB data mỗi ngày, tương đương khoảng 120 GB/tháng, cùng một tài khoản YouTube Premium.

Dịch vụ này cho phép xem video không quảng cáo, phát nội dung trong nền và sử dụng YouTube Music Premium. Nếu mua riêng, tài khoản YouTube Premium có giá khoảng 85.000-105.000 đồng/tháng, tùy kênh thanh toán và thuế, phí tại thời điểm đăng ký.

Nếu cộng thêm một gói data 4 GB/ngày thông thường, tổng chi phí có thể từ khoảng 225.000 đồng/tháng. Với mức giá 150.000 đồng, YT150 giúp người dùng tiết kiệm khoảng 55.000-75.000 đồng mỗi tháng so với mua riêng hai phần quyền lợi.

Một số gói cước nhà mạng hiện tích hợp thêm quyền lợi từ các tài khoản bản quyền. Ảnh: AI hỗ trợ.

YT200 có giá 200.000 đồng/30 ngày, vẫn cung cấp 4 GB data mỗi ngày và YouTube Premium, nhưng bổ sung thêm ưu đãi về thoại và mạng xã hội.

Người dùng được miễn phí data khi truy cập TikTok, YouTube và các nền tảng thuộc Meta, đồng thời hưởng ưu đãi gọi nội mạng theo điều kiện của gói và 50 phút gọi ngoại mạng.

YouTube không phải dịch vụ bản quyền duy nhất được nhà mạng đưa vào gói cước. Cùng với nhu cầu xem video, nhóm người thường xuyên chỉnh sửa và sản xuất nội dung cũng đang được nhắm tới với các gói tích hợp CapCut.

Viettel hiện có gói C180S giá 180.000 đồng/30 ngày, cung cấp 1 GB data mỗi ngày, tương đương khoảng 30 GB/tháng. Người dùng đồng thời được miễn phí data khi truy cập TikTok, YouTube, các nền tảng Meta và TV360.

Đi kèm là một tài khoản CapCut Standard bản quyền chính chủ. Nếu mua riêng, dịch vụ này có giá khoảng 119.000 đồng/tháng.

Ở mức cao hơn, gói 12C270P được bán theo chu kỳ một năm với giá 3,24 triệu đồng, tương đương khoảng 270.000 đồng mỗi tháng. Gói cung cấp 1 GB data mỗi ngày, tương đương khoảng 360 GB/năm, đồng thời miễn phí data khi truy cập YouTube, TikTok, Facebook và TV360.

Quyền lợi đáng chú ý là tài khoản CapCut Pro chính chủ. Nếu mua riêng, CapCut Pro có giá khoảng 199.000 đồng/tháng hoặc khoảng 1,549 triệu đồng/năm.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, việc tích hợp CapCut vào gói cước có thể giúp người dùng, đặc biệt là nhóm sáng tạo nội dung, giảm khoảng 20% chi phí so với việc duy trì riêng cả data và ứng dụng.

Miễn phí dung lượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội

Bên cạnh các gói tặng trực tiếp tài khoản Premium hoặc Pro, thị trường còn có nhóm sản phẩm chỉ miễn phí hoặc cấp riêng dung lượng khi truy cập ứng dụng.

Một số gói MXH100 có giá khoảng 100.000 đồng/30 ngày, cung cấp khoảng 30 GB data tốc độ cao, tương đương 1 GB/ngày, cùng ưu đãi data khi sử dụng YouTube, TikTok và Facebook. Quyền lợi cụ thể có thể khác nhau tùy nhà mạng và nhóm thuê bao.

Viettel còn có MXH120 giá 120.000 đồng/tháng, cung cấp khoảng 30 GB data, ưu đãi gọi nội mạng, 30 phút gọi ngoại mạng và miễn phí data khi truy cập YouTube, TikTok, Facebook.

VinaPhone có VD120M cùng mức giá 120.000 đồng/30 ngày, cung cấp khoảng 30 GB data, 1.500 phút gọi nội mạng, 30 phút ngoại mạng và ưu đãi data khi truy cập YouTube, TikTok, Facebook.

Trong khi đó, MobiFone có YTB30 giá 50.000 đồng, cung cấp riêng khoảng 50 GB data dành cho YouTube.

Điểm khác biệt là những gói này không tặng YouTube Premium hay CapCut. Người dùng chỉ được ưu đãi dung lượng khi truy cập ứng dụng và vẫn phải mua riêng tài khoản trả phí nếu muốn sử dụng các tính năng Premium hoặc Pro.

Các nhà mạng tung ra nhiều gói cước miễn phí data khi sử dụng YouTube, TikTok và Facebook. Ảnh: pexels.

Xét riêng phần dịch vụ số, YouTube Premium đi kèm YT150 và YT200 có giá mua lẻ khoảng 85.000-105.000 đồng/tháng. CapCut Standard ở mức khoảng 119.000 đồng/tháng, trong khi CapCut Pro khoảng 199.000 đồng/tháng hoặc 1,549 triệu đồng/năm.

Một khác biệt khác nằm ở nguồn tài khoản. Thay vì mua tài khoản dùng chung qua các bên trung gian, quyền sử dụng YouTube Premium hay CapCut được cung cấp thông qua kênh chính thức của nhà mạng.

Điều này giúp hạn chế rủi ro mất quyền truy cập khi tài khoản chia sẻ bị đổi mật khẩu, bị khóa hoặc nền tảng điều chỉnh chính sách.

Tuy nhiên, các quyền lợi này thường gắn với thời hạn gói cước, nhóm thuê bao áp dụng và cơ chế gia hạn riêng. Khi gói hết hiệu lực, tài khoản Premium, Standard hoặc Pro đi kèm cũng có thể không còn được duy trì.

Việc YouTube Premium, CapCut Standard và CapCut Pro xuất hiện trong các gói viễn thông cho thấy cạnh tranh giữa nhà mạng đang mở rộng khỏi data và phút gọi, sang cả nội dung, công cụ sáng tạo và dịch vụ số trả phí.