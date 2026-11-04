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Lỗi màn hình có thể ảnh hưởng đến "hàng nghìn iPhone Duo"

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Apple nói sự cố hỏng màn hình ảnh hưởng đến "một lượng nhỏ" iPhone Duo, nhưng chuyên gia Mark Gurman cho rằng con số thực tế có thể lên tới hàng nghìn máy.

Thế hệ iPhone màn hình gập đầu tiên đang đối mặt khủng hoảng vì sự cố nứt màn hình. Trả lời CNBC cuối tháng 10, Apple cho biết một số lượng nhỏ điện thoại bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, chuyên gia Gurman của Bloomberg nói đã trực tiếp xác minh nhiều trường hợp và khẳng định con số thực tế lên đến hàng nghìn, trong đó các máy bị hư hỏng khi đang sử dụng hoàn toàn bình thường.

Theo PhoneArena, Apple quảng cáo iPhone Duo có độ bền vượt trội so với đối thủ như Galaxy Z Fold8. Còn dựa trên phản hồi từ người dùng, hiện tượng nứt màn hình thường có dấu hiệu báo trước. Ban đầu, bản lề máy xuất hiện cảm giác rít và cứng bất thường khi mở ra. Ngay sau đó là tiếng rắc nhẹ và vết nứt xuất hiện dọc theo phần gờ giữa và phía bên phải màn hình trong.

Gurman nhận định một lô hàng iPhone Duo có thể đã xuất xưởng với linh kiện bản lề bị lỗi. Khi người dùng thao tác gập mở, phần này hoạt động không đúng cách, tạo áp lực chèn ép màn hình từ bên dưới.

Một số trường hợp iPhone Duo bị nứt màn hình. Ảnh:Reddit/MacRumors/Thepcenthusiast
Một số trường hợp iPhone Duo bị nứt màn hình. Ảnh:Reddit/MacRumors/Thepcenthusiast

Trang chuyên sửa chữa thiết bị iFixit cũng đưa ra hai giả thuyết sau khi bóc tách linh kiện iPhone Duo là thanh hỗ trợ trung tâm của bản lề không hạ xuống hoàn toàn khi gập máy và các thanh ray dẫn hướng bị cong chèn ngược lên tấm nền. Cả hai trường hợp đều tạo ra lực tác động lên màn hình từ bên trong, khớp với vị trí vết nứt thực tế trên thiết bị người dùng.

Apple hiện đã ghi nhận phản hồi và khuyến cáo người dùng gặp sự cố liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng AppleCare để được hỗ trợ sửa chữa hoặc đổi máy. Hãng cho biết chính sách này áp dụng cho lỗi từ nhà sản xuất và người dùng không phải mua thêm gói bảo hành mở rộng AppleCare+.

Bên cạnh vấn đề nứt màn hình, cuối tuần qua, một số người dùng điện thoại gập của Apple tiếp tục chia sẻ hình ảnh cho thấy khe hở bất thường ở hai bên cạnh máy hoặc quanh khu vực bản lề, thậm chí đủ rộng để nhìn được linh kiện bên trong. Theo PhoneArena, lỗi lắp ráp được cộng đồng đặt tên Gapgate này không chỉ làm mất khả năng kháng nước chuẩn IP68 mà còn tạo thêm áp lực cơ học lên khung máy, dễ dẫn đến nguy cơ hỏng màn hình.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu nhận thấy bản lề của iPhone Duo có dấu hiệu cứng hoặc rít bất thường, người dùng nên liên hệ Apple ngay, thay vì tiếp tục sử dụng cho đến khi màn hình vỡ. Tuy nhiên, do nguồn cung iPhone Duo đang khan hiếm, thời gian chờ nhận máy thay thế có thể kéo dài hơn dự kiến.

Theo vnexpress.net
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https://vnexpress.net/loi-man-hinh-co-the-anh-huong-den-hang-nghin-iphone-duo-5139911.html

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#màn hình iPhone Duo #iPhone Duo

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