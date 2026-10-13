Tranh cãi iPhone 18 Pro mất dần sức hút

Nikkei Asia dẫn nguồn tin từ chuỗi cung ứng linh kiện rằng Apple đã điều chỉnh giảm đơn đặt hàng do sức mua dòng iPhone 18 Pro không như mong đợi. Một nhà cung cấp nói Apple đã tỏ ra thận trọng ngay từ đầu tháng 9, trước khi sản phẩm chính thức được bán ra.

Một nguồn tin khác thậm chí cho biết việc cắt giảm đơn hàng xuống mức thấp hơn thường lệ đã diễn ra vào tháng 8. "Nhu cầu tính theo sản lượng cho nửa cuối năm nay không mạnh như các năm trước, khi tất cả các mẫu máy mới được bán ra cùng lúc", người này nói.

Thời gian giao hàng trên website Apple hiện không kéo dài nhiều tuần như năm 2025, được cho là dấu hiệu thể hiện sức hút của dòng 18 Pro đang giảm bớt.

Tuy nhiên, Apple Insider lại cho rằng nhận định về khủng hoảng nhu cầu của 18 Pro thiếu cơ sở và chưa phản ánh bức tranh tổng thể về chiến lược ra mắt sản phẩm mới của Apple trong năm 2026.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Apple Store Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Trọng Đạt

Đầu tiên, theo trang công nghệ này, hãng chủ động chia nhỏ lịch trình công bố sản phẩm. Thay vì mở bán toàn bộ thế hệ iPhone mới vào tháng 9 như trước, Apple chỉ phân phối hai phiên bản cao cấp là 18 Pro và 18 Pro Max.

Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18e và iPhone Air 2 được lùi lịch sản xuất để chuẩn bị cho đợt ra mắt đầu năm 2027. Ngoài ra, doanh số iPhone còn bị phân tán khi điện thoại gập iPhone Duo hiện vẫn chưa có mặt trên thị trường.

Thứ hai, việc điều chỉnh linh kiện dự trữ là hoạt động định kỳ của Apple nhằm tối ưu hóa kho vận dựa trên tình hình thực tế, diễn ra hàng năm và không đồng nghĩa với việc cắt giảm tổng sản lượng lắp ráp.

Apple Insider cũng dẫn nguồn tin riêng khẳng định các đơn đặt hàng lắp ráp cho iPhone 18 Pro không hề bị cắt giảm.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được Apple công bố ngày 9/9 và bắt đầu bán ra từ 18/9, với giá thấp nhất 1.199 USD. Trong khi đó, mẫu iPhone Duo sẽ chính thức cho đặt trước từ 16/10 và giao đến tay người dùng ngày 23/10 với giá khởi điểm 1.999 USD.