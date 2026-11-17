Thiết kế được chip nhưng vẫn phải đưa ra nước ngoài sản xuất

Dù đã có doanh nghiệp tham gia thiết kế vi mạch, Việt Nam vẫn phải đưa nhiều sản phẩm chip ra nước ngoài để sản xuất do chưa có nhà máy chế tạo trong nước. Thực tế này được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đề cập tại hội thảo khoa học "Mô hình chiến lược xây dựng năng lực R&D và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cho công nghiệp bán dẫn Việt Nam", diễn ra sáng 17/11 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định (Ảnh: Minh Nhật).

Theo Thứ trưởng, bán dẫn là công nghệ nền tảng của nhiều lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT), mạng viễn thông 5G/6G và an ninh mạng. Tuy nhiên, để chuyển từ năng lực thiết kế sang làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm thương mại, Việt Nam vẫn phải giải quyết nhiều khó khăn.

Một trong những rào cản lớn nhất là chi phí đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất thử nghiệm quá cao. Việc phát triển một sản phẩm chip đòi hỏi hệ thống máy chủ hiệu năng cao, phần mềm thiết kế chuyên dụng, thiết bị đo kiểm và các điều kiện kỹ thuật phức tạp. Đây là những khoản đầu tư không phải doanh nghiệp, viện nghiên cứu hay trường đại học nào cũng có khả năng tự đáp ứng.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn thiếu đội ngũ tổng công trình sư, kỹ sư trưởng có kinh nghiệm thực tế để dẫn dắt những dự án nghiên cứu, thiết kế chip phức tạp.

Một điểm nghẽn khác là cơ chế tài chính cho hoạt động R&D chưa đủ linh hoạt, trong khi nghiên cứu công nghệ lõi thường kéo dài, tốn kém và tiềm ẩn nguy cơ thất bại.

Theo Thứ trưởng Lê Xuân Định, để khắc phục những hạn chế này, Việt Nam cần đổi mới cơ chế đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hạ tầng nghiên cứu dùng chung. Đáng chú ý, Bộ Khoa học và Công nghệ định hướng phát triển Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn.

Trung tâm sẽ cung cấp hệ thống máy chủ hiệu năng cao, phần mềm thiết kế vi mạch và các phòng thí nghiệm đo kiểm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học sử dụng hạ tầng với chi phí phù hợp.

Việc hình thành hạ tầng dùng chung được kỳ vọng giúp các đơn vị trong nước giảm gánh nặng đầu tư ban đầu, tăng khả năng thử nghiệm và rút ngắn quá trình đưa sản phẩm nghiên cứu ra thị trường.

Việt Nam không nên cạnh tranh trực diện trong lĩnh vực chip đa dụng

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, cho biết phát triển công nghiệp bán dẫn có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương (Ảnh: Minh Nhật).

Lĩnh vực này không chỉ mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu mà còn góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

"Vấn đề quan trọng là phải đánh giá đúng Việt Nam đang ở đâu trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, lợi thế cạnh tranh thực sự là gì, khoảng cách công nghệ so với các quốc gia đi trước ra sao và đâu là những lĩnh vực có thể tạo đột phá.

Việc đánh giá không chỉ tập trung vào số lượng doanh nghiệp hay dự án đầu tư mà cần đi sâu vào năng lực nghiên cứu, thiết kế vi mạch, phát triển chip chuyên dụng, công nghệ đóng gói, kiểm thử, nguồn nhân lực, hạ tầng R&D và khả năng thương mại hóa sản phẩm", ông Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục trí tuệ mới tạo sinh (IGNITE), thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia, cho rằng Việt Nam cần xác định rõ lợi thế, tránh cạnh tranh trực diện trong lĩnh vực chip đa dụng.

PGS.TS Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục trí tuệ mới tạo sinh (Ảnh: Minh Nhật).

Thay vào đó, các dòng chip chuyên dụng, gắn với nhu cầu thực tế và thế mạnh của thị trường trong nước, nên được ưu tiên phát triển.

Cùng quan điểm, Thứ trưởng Lê Xuân Định nhận định Việt Nam cần tập trung nguồn lực R&D vào những phân khúc có tiềm năng như chip phục vụ AI tại biên, IoT, năng lượng xanh và thiết bị viễn thông 5G/6G. Đây là các lĩnh vực có thể phát huy năng lực thiết kế, tối ưu công nghệ và phát triển sản phẩm phục vụ những yêu cầu ứng dụng cụ thể.

Theo PGS Việt, để hình thành ngành công nghiệp bán dẫn có năng lực cạnh tranh, Việt Nam cần giải quyết hàng loạt khoảng trống hiện nay. Trong đó có việc xác định danh mục sản phẩm ưu tiên, hình thành chủ thể điều phối, xây dựng hạ tầng R&D dùng chung và bảo đảm nguồn vốn cho nghiên cứu, sản xuất thử.

Đặc biệt, các sản phẩm nghiên cứu cần có khách hàng và đơn hàng đầu tiên để tạo điều kiện thương mại hóa. Điều này đặt ra yêu cầu hoạt động nghiên cứu không chỉ dừng lại ở phòng thí nghiệm, mà phải gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là tìm kiếm mô hình phát triển giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Các đại biểu cho rằng thu hút đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất là cần thiết, nhưng chưa đủ để hình thành năng lực công nghệ độc lập.

Muốn nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị, Việt Nam phải từng bước xây dựng năng lực R&D, phát triển nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ và tạo ra những sản phẩm có khả năng thương mại hóa. Trong đó, cơ chế liên kết giữa Nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu, nhà khoa học và doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng.