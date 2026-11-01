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Tablet Android nhỏ gọn đối đầu iPad mini

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Trước khi iPad mini mở bán, Oppo ra mắt mẫu Pad Mini định vị cao cấp đối đầu sản phẩm Apple. Phân khúc tablet cỡ nhỏ nóng khi thị trường có nhu cầu lớn cho thiết bị này.

Tablet cỡ nhỏ, diện tích sử dụng lớn nhưng vẫn di động.
Tablet cỡ nhỏ, diện tích sử dụng lớn nhưng vẫn di động.

Các nhà sản xuất di động có nhiều năm liên tục đẩy kích thước tablet lên ngưỡng mới, to hơn cả laptop. Mục tiêu biến thiết bị này thành phương tiện làm việc, thay thế máy tính không thành công bởi nhiều giới hạn về sức mạnh và công cụ phần mềm. Hai năm trở lại đây, thị trường quay ngược chiều khi tablet cỡ nhỏ liên tục được ra mắt.

Mới nhất, Oppo công bố chiếc Pad Mini tại Việt Nam với giá 25 triệu đồng. Giá trị của máy tính bảng cỡ nhỏ hiện không được định hình bằng kích thước. Dù bé, thiết bị dạng này vẫn có các trang bị cao cấp như màn hình tần số quét cao, chip đầu bảng… Đây là sản phẩm được nhắm tới cho các nhu cầu giải trí, nhưng vẫn di động.

Bùng nổ tablet cỡ nhỏ

Dữ liệu Sigmaintell ước tính tablet hiệu năng cao cỡ 8-9 inch toàn cầu đạt khoảng 3,2 triệu máy năm 2024 và 4,6 triệu máy năm 2025, tăng khoảng 45%, trong khi bản thân thị trường tablet toàn cầu chỉ tăng ở mức một chữ số. Động lực tăng trưởng chính nằm ở iPad Mini. Nhìn thấy nhu cầu này, nhiều nhà sản xuất Android nhập cuộc bằng các thiết bị có thông số cạnh tranh.

Chiếc Oppo Pad Mini có màn hình 8,8 inch, nhưng thân máy gần như không có khác biệt với các dòng iPad Mini. Nhà sản xuất áp dụng kiểu thiết kế viền mỏng, giúp tối đa không gian hiển thị cho nội dung. Việc cắt giảm vòng bao xung quanh cũng không tác động đến trải nghiệm, khó chạm nhầm trên thân máy gọn, mỏng nhẹ.

Mẫu Oppo Pad Mini, màn hình 8,8 inch.
Mẫu Oppo Pad Mini, màn hình 8,8 inch.

Khác với định kiến tablet cỡ nhỏ là loại rẻ tiền, đa phần hãng Trung Quốc đều áp dụng những công nghệ cao cấp cho thiết bị dạng này, nhằm phục vụ nhu cầu của nhóm người dùng có trải nghiệm giải trí, tiêu thụ nội dung tốt hơn điện thoại. Oppo Pad Mini, Xiaomi Pad Mini, Redmagic Astra hay Lenovo Legion Y700 cũng được định vị theo hướng này.

Trong đó, màn hình OLED tần số quét cao là một trong những trang bị đáng giá nhất. Khi người dùng đã quen với smartphone hiển thị chất lượng, tablet dùng song song cũng phải đảm bảo chuẩn này. Sau nhiều năm iPad Mini mới có màn hình OLED, nhưng vẫn chưa có 120 Hz.

Ngoài màn hình, tablet Android cỡ nhỏ cũng có cấu hình cao cấp. Oppo Pad Mini dùng Snapdragon 8 gen5, nhằm phục vụ nhu cầu các game 3D ngày càng nặng, smartphone với màn hình và pin nhỏ không đáp ứng được. Sản phẩm này cũng có màn hình 144 Hz, tốc độ đáp ứng cao cho các trò chơi eSports, vốn yêu cầu khả năng phản hồi nhanh hơn.

Thị trường đang lên

Tablet mini hơn smartphone rất nhiều về diện tích. Một màn hình tablet 8,8 inch 3:2 có diện tích hiển thị gần gấp đôi một điện thoại khoảng 6,8 inch dạng dài. Sự khác biệt này đủ lớn để PDF, truyện tranh, bản đồ và thông tin HUD game trở nên dễ đọc hơn. Đặc biệt, thiết bị vẫn đủ gọn để cầm tay hay bỏ túi. Mẫu Oppo Pad Mini mới ra mắt tại Việt Nam nặng dưới 290 gram, không hơn một smartphone Pro Max quá nhiều.

Ngoài tiêu thụ nội dung, Oppo Pad Mini cũng được thiết kế cho một số tác vụ công việc cơ bản thông qua lớp màn hình phủ nhám chống chói. Trang bị này, kết hợp với bút stylus, giúp thiết bị đủ gọn để ghi chú nhanh. Máy dùng thêm giải pháp AI để chuyển ghi chú tay thành văn bản, lưu trữ Mind Pilot như một trợ lý lưu trữ cá nhân.

Dòng máy tính bảng nhỏ gọn của Oppo, giá từ 25 triệu đồng với bản 256 GB, màn hình nhám mờ.
Dòng máy tính bảng nhỏ gọn của Oppo, giá từ 25 triệu đồng với bản 256 GB, màn hình nhám mờ.

Dữ liệu Sigmaintell cho thấy tablet cỡ nhỏ cấu hình cao chỉ chiếm khoảng khoảng 3% thị trường tablet toàn cầu, nhưng tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Apple cũng chuyển hướng đầu tư khi iPad Mini mới có cấu hình cao cấp, chip ngang hàng iPhone 18 Pro, cùng màn hình OLED và viền mỏng hơn để cạnh tranh với các hãng Android. Trong khi đó tại Việt Nam, không có nhiều lựa chọn cho khách hàng với phân khúc này. Trước đó, chiếc Xiaomi Pad Mini ra mắt nhưng chưa tạo được thành công khi màn hình vẫn dùng loại LCD, chưa tạo ra khác biệt.

Chiếc Redmagic Astra mạnh và độc đáo nhưng định vị chuyên game cùng mạng lưới phân phối hẹp khiến nó chưa được chú ý. Ngoài ra, Legion Y700 và Huawei Pad Mini có ra mắt tại Trung Quốc, nhưng chưa được bán chính hãng.

Do vậy, mẫu Oppo Pad Mini gây chú ý khi được bán ra ở Việt Nam sau khoảng nửa năm ra mắt tại Trung Quốc. Mốc niêm yết 25 triệu đồng tương đối cao với mặt bằng giá máy tính bảng tại Việt Nam. Giá linh kiện chip nhớ tăng cao góp phần lớn vào biến động này.

Đổi lại, thiết bị có bộ nhớ 256 GB, màn hình chống chói là tùy chọn mặc định thay vì phải mua thêm. Khách hàng Việt Nam cũng có cả bút, ốp kê chính hãng đi kèm. Đây đều là phụ kiện cần thiết, nên mua để nâng cao hiệu suất sử dụng máy tính bảng. Với khách mua iPad, các tùy chọn này phải trả thêm 5-7 triệu đồng.

Theo znews.vn
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Tags:

#iPad #Apple ra mắt iPad #iPad Pro

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