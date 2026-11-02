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Từ 1/1/2027, cấm nhập khẩu điện thoại, máy tính, máy ảnh đã qua sử dụng

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Điện thoại, máy tính, máy ảnh, màn hình và nhiều linh kiện điện tử đã qua sử dụng nằm trong danh mục cấm nhập khẩu được Bộ Khoa học và Công nghệ quy định, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Điện thoại cũ là một trong nhiều thiết bị điện tử nằm trong danh mục cấm nhập khẩu - Ảnh: NGỌC LÂM
Điện thoại cũ là một trong nhiều thiết bị điện tử nằm trong danh mục cấm nhập khẩu - Ảnh: NGỌC LÂM

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 63/2026, quy định danh mục sản phẩm công nghệ số, điện tử đã qua sử dụng cấm nhập khẩu vào Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1-1-2027.

Danh mục được phân loại theo mã số hàng hóa (mã HS), gồm nhiều nhóm thiết bị điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông.

Theo phụ lục của thông tư, các thiết bị thuộc diện cấm nhập khẩu khi đã qua sử dụng gồm máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận chức năng, thuộc nhóm mã HS 8470 và 8471.

Điện thoại thông minh, điện thoại di động và các thiết bị truyền, nhận âm thanh, hình ảnh, dữ liệu qua mạng hữu tuyến hoặc không dây cũng nằm trong danh mục, thuộc nhóm mã HS 8517.

Những sản phẩm khác gồm micro, loa, tai nghe, thiết bị khuếch đại âm thanh; máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, camera truyền hình; thiết bị thu phát sóng vô tuyến, ra đa, thiết bị dẫn đường và điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến.

Các loại màn hình, máy chiếu, thiết bị thu hình và một số thiết bị điện tử khác cũng thuộc diện cấm theo mã HS tương ứng.

Quy định cấm nhập khẩu còn áp dụng đối với bộ phận, phụ kiện, cụm linh kiện và linh kiện điện tử đã qua sử dụng của những sản phẩm thuộc danh mục.

Đặc biệt, các sản phẩm đã được tân trang, sửa chữa hoặc thay thế linh kiện để có chức năng, chất lượng và hình thức tương đương hàng mới vẫn bị cấm nhập khẩu nếu có mã HS thuộc danh mục.

Đối với lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, thông tư có quy định riêng về dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị và công cụ đã qua sử dụng.

Cụ thể, thiết bị phục vụ trực tiếp dự án đầu tư sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn hoặc hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được phép nhập khẩu nếu đáp ứng điều kiện pháp luật và không thuộc danh mục cấm.

Có nghĩa doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo không được tự động nhập khẩu mọi loại thiết bị cũ chỉ vì sử dụng cho mục đích sản xuất, nghiên cứu hay giảng dạy.

Không phải mọi thiết bị điện tử cũ đều bị cấm nhập khẩu từ năm 2027

Về cách xác định hàng hóa bị cấm, nếu danh mục ghi nhóm mã HS 4 chữ số, lệnh cấm áp dụng cho toàn bộ mã HS 8 chữ số thuộc nhóm đó.

Với phân nhóm 6 chữ số, lệnh cấm áp dụng cho các mã HS 8 chữ số tương ứng. Nếu ghi cụ thể mã HS 8 chữ số, chỉ những mặt hàng mang mã đó thuộc diện cấm.

Thông tư có hiệu lực từ 1-1-2027. Hàng hóa đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu trước thời điểm này được tiếp tục thực hiện theo nội dung và thời hạn của văn bản cho phép nhập khẩu.

tuoitre.vn
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Tags:

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