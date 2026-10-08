Apple có thể tổ chức hai đợt ra mắt sản phẩm trong tháng 10

Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, đợt ra mắt đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 13/10. Tâm điểm của sự kiện là trung tâm điều khiển nhà thông minh Home Hub với màn hình cảm ứng, cùng bản nâng cấp của loa thông minh HomePod mini và Apple TV mới.

Nhiều khả năng Apple không tổ chức một lễ ra mắt trực tiếp, mà chọn phương án công bố trực tuyến kết hợp video giới thiệu sản phẩm.

MacBook Pro 14 inch dùng chip M5. Ảnh: Apple

Trong khi đó, trang công nghệ MacRumors cho biết đợt công bố thứ hai sẽ diễn ra vào tuần cuối tháng 10. Thông tin rò rỉ cho thấy máy tính Mac và iPad thế hệ mới sẽ trình làng.

Danh sách sản phẩm được dự đoán ra mắt trong sự kiện này gồm iPad mini màn hình OLED, máy tính để bàn iMac và máy tính xách tay cao cấp MacBook Pro với màn hình OLED hỗ trợ cảm ứng, trang bị vi xử lý thế hệ mới Apple M6.

Khung thời gian cuối tháng 10 cũng tương tự sự kiện Scary Fast, từng được Apple tổ chức ngày 30/10/2023 để giới thiệu chip M3 cùng dòng MacBook Pro và iMac mới.

Ngoài lịch trình trên, Apple còn có hai sự kiện quan trọng khác trong tháng là mở bán chính thức mẫu điện thoại gập iPhone Duo vào 23/10 và buổi báo cáo kết quả tài chính quý của hãng.