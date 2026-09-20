Apple đặt cược vào độ bền của iPhone Duo

Apple tự tin khi nhắc đến độ bền của nếp gập trên iPhone Duo. Ảnh: Bloomberg.

Apple đang đặt cược lớn vào độ bền của chiếc iPhone gập đầu tiên. Khi được hỏi liệu nếp gập trên iPhone Duo có trở nên rõ hơn sau nhiều tháng sử dụng, Tom Marieb, Phó chủ tịch Kỹ thuật Phần cứng Apple đưa ra câu trả lời khá trực diện.

“Hãy buộc chúng tôi chịu trách nhiệm về điều đó”, Marieb nói trong cuộc phỏng vấn với TechRadar.

Phát biểu được đưa ra khi một phóng viên đặt vấn đề về điểm yếu quen thuộc của điện thoại màn hình gập. Nếp gập thường khá mờ khi thiết bị còn mới. Tuy nhiên, nó có thể trở nên dễ nhận thấy hơn sau thời gian dài đóng mở.

Apple tin rằng iPhone Duo có thể hạn chế vấn đề này. Một phần giải pháp nằm ở bản lề. Phần còn lại đến từ cách công ty xử lý bề mặt màn hình.

Theo Marieb, bản lề là một trong những chi tiết ông đặc biệt tự hào trên iPhone Duo. Apple dành nhiều thời gian để điều chỉnh lực xoắn ở từng góc mở. Mục tiêu là thiết bị phải chắc chắn khi đóng hoàn toàn, mở hoàn toàn hoặc dừng ở trạng thái gập một phần.

Táo khuyết muốn người dùng không có cảm giác chiếc máy quá mỏng và dễ hỏng. Bản lề cũng không được quá cứng khi mở hoặc quá lỏng khi sử dụng ở góc gập trung gian.

Theo thông tin chính thức từ Apple, cụm bản lề của iPhone Duo gồm hơn 100 linh kiện. Cấu trúc này vừa kiểm soát quá trình đóng mở, vừa nâng đỡ phần trung tâm màn hình khi máy được mở ra. Các điểm nối gia cường bên trong cũng được dùng để tăng độ cứng cho khung.

Nhà sản xuất iPhone cũng cho biết lớp bảo vệ màn hình dùng vật liệu polymer tùy chỉnh. Nó có độ cứng cao hơn tới 40% so với một số vật liệu khác đang được các đối thủ sử dụng. Bên dưới là những lớp kính cường lực và một tấm titan để gia cố kết cấu.

Ở màn hình ngoài, Apple tiếp tục sử dụng loại kính Ceramic Shield 2. Marieb cho biết công ty phải cân bằng giữa khả năng chống xước và khả năng chống hao mòn dài hạn. Các bài kiểm thử được thiết kế để mô phỏng cách người dùng sử dụng thiết bị trong thực tế. Táo khuyết cho biết có thể nén tương đương khoảng 5 năm sử dụng vào vài tuần thử nghiệm.

Tuy nhiên, độ bền thực tế của nếp gập iPhone Duo vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng. Thiết bị dự kiến bắt đầu được giao từ ngày 23/10.