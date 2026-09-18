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Công nghệ

iPhone Duo có một điểm khiến người dùng có thể muốn trả máy ngay khi mở hộp

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Màn hình nhám giúp iPhone Duo che đi nếp gấp tốt hơn, nhưng chính lựa chọn này cũng có thể tạo ra một đánh đổi mà người dùng chỉ nhận ra sau khi sử dụng thiết bị.

iPhone Duo đang gây chú ý nhờ màn hình gập với nếp gấp được cho là khó nhận thấy hơn so với nhiều smartphone màn hình gập khác. Một phần kết quả này đến từ bề mặt màn hình nhám, hay còn được Apple gọi là lớp hoàn thiện nano-texture.

Tuy nhiên, công nghệ này cũng có nhược điểm: Màn hình có thể trông kém rực rỡ, hơi nhiễu hoặc “mờ sương” hơn so với màn hình bóng truyền thống. Đây có thể trở thành điểm khiến một bộ phận người mua không hài lòng sau khi trực tiếp sử dụng iPhone Duo.

Đổi nếp gấp khó thấy lấy màn hình kém trong hơn?

Màn hình nhám được thiết kế để giảm phản chiếu ánh sáng. Bề mặt này giúp phân tán ánh sáng từ môi trường, nhờ đó hạn chế tình trạng màn hình bị lóa khi sử dụng ở nơi có nhiều ánh sáng.

Trên iPhone Duo, hiệu ứng này còn mang đến một lợi ích đáng chú ý: nếp gấp ở giữa màn hình trở nên khó nhận biết hơn. Những người dùng đã có cơ hội trải nghiệm thực tế thiết bị thường phải quan sát khá kỹ mới nhận ra nếp gấp.

Ngoài ra, bề mặt nhám cũng ít để lại dấu vân tay hơn so với màn hình bóng. Tuy nhiên, sự đánh đổi nằm ở khả năng hiển thị.

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iPhone Duo. (Ảnh: Apple)

Lớp phủ chống phản chiếu không chỉ phân tán ánh sáng bên ngoài mà còn khuếch tán một phần ánh sáng phát ra từ các điểm ảnh. Vì vậy, màn hình có thể trông kém rực rỡ hơn, đồng thời hình ảnh và chữ nhỏ có cảm giác không sắc nét bằng màn hình bóng.

Đây chính là điều mà PhoneArena cho rằng người mua iPhone Duo có thể chỉ nhận ra sau khi mở hộp và sử dụng máy trong thực tế.

Không phải người dùng nào cũng nhận thấy sự khác biệt

Dù vậy, vấn đề này không đồng nghĩa màn hình nhám chắc chắn sẽ khiến mọi người dùng khó chịu.

PhoneArena dẫn lại trải nghiệm của một người dùng Reddit từng mua màn hình OLED Samsung Odyssey G6. Người này ban đầu lo ngại màn hình nhám sẽ làm giảm đáng kể chất lượng hình ảnh và màu sắc sau khi đọc những phản hồi trên mạng. Tuy nhiên, sau khi sử dụng, họ cho biết bản thân gần như không nhận thấy sự suy giảm đó.

Điều này cho thấy cảm nhận về màn hình nhám có thể phụ thuộc khá nhiều vào người dùng, môi trường sử dụng và thói quen trước đó.

Tuy nhiên, với iPhone Duo, vấn đề có thể đáng chú ý hơn bởi người dùng iPhone vốn đã quen với màn hình bóng. Khi chuyển sang một thiết bị có bề mặt hiển thị khác biệt rõ rệt, những thay đổi về độ trong, độ sắc nét hoặc màu sắc có thể dễ nhận thấy hơn.

PhoneArena cũng nhắc đến iPad Pro với tùy chọn màn hình nano-texture. Dù không xuất hiện quá nhiều ý kiến phàn nàn, công nghệ này vẫn khiến một số người dùng không hài lòng với độ sắc nét. Một số ý kiến trên Reddit còn cho rằng trải nghiệm sử dụng Apple Pencil trên màn hình này không hoàn toàn như kỳ vọng, đặc biệt khi làm việc trong môi trường nhiều ánh sáng.

(Ảnh: Apple)
(Ảnh: Apple)

iPhone Duo vẫn còn nếp gấp, nhưng khó nhận thấy hơn

Một điểm đáng chú ý là màn hình nhám không thể xóa hoàn toàn nếp gấp trên iPhone Duo.

Theo PhoneArena, nếp gấp vẫn tồn tại nhưng chỉ dễ nhận thấy khi quan sát từ một số góc nhất định. Trong khi đó, với nhiều smartphone màn hình gập, nếp gấp có thể trở nên rõ hơn theo thời gian.

Vì vậy, Apple dường như đang lựa chọn một sự đánh đổi: chấp nhận những hạn chế nhất định của màn hình nhám để khiến nếp gấp trở nên khó nhận biết hơn.

(Ảnh: Apple)
(Ảnh: Apple)

Liệu đánh đổi này có đáng hay không sẽ phụ thuộc vào ưu tiên của từng người dùng. Nếu thường xuyên sử dụng điện thoại ngoài trời hoặc trong môi trường có ánh sáng mạnh, khả năng chống phản chiếu của màn hình nhám có thể là một lợi thế. Ngược lại, những người đặc biệt quan tâm đến độ trong, độ sắc nét và màu sắc của màn hình có thể nhận thấy những hạn chế của lớp phủ này rõ hơn.

Vì vậy, thay vì khẳng định iPhone Duo có vấn đề với màn hình, điều đáng chú ý hơn là Apple đang đưa ra một lựa chọn về trải nghiệm hiển thị: Giảm khả năng nhìn thấy nếp gấp và phản chiếu, đổi lại có thể phải chấp nhận hình ảnh không có cảm giác “trong” như trên màn hình bóng truyền thống.

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Tags:

#Màn hình nhám iPhone Duo #smartphone màn hình gập

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

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