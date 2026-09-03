ChatGPT, Claude, Gemini vừa sập đồng loạt

Loạt chatbot gặp tình trạng gián đoạn vào ngày 3/9. Ảnh: Howtogeeks.

Khoảng 22h ngày 3/9, người dùng mạng xã hội đồng loạt chia sẻ về tình trạng truy cập thất bại vào các chatbot AI được nhiều người sử dụng nhất.

Theo dữ liệu cập nhật từ DownDetector, trang web dùng để theo dõi và kiểm tra sự cố mạng cùng nhiều người dùng, các chatbot gồm ChatGPT của OpenAI, Claude của Anthropic và Grok đều không hoạt động. Cursor, một tác nhân AI, thông báo tình trạng quá tải trên trang chủ vì Grok và Claude đồng loạt sập.

Đối với người dùng truy cập mới, trang web hiển thị dòng chữ "không tìm thấy địa chỉ". Đối với trường hợp đang ở trong giao diện, chatbot sẽ không phản hồi và đưa về trang chủ.

Việc chatbot AI hoạt động gián đoạn là điều dễ xảy ra. Tuy nhiên, sự cố nhiều mô hình sập cùng một lúc đã gây chú ý lớn với cộng đồng người dùng toàn cầu.

Chỉ còn Gemini của Google vẫn hoạt động bình thường, nhưng vẫn nhận về nhiều báo cáo từ người dùng cùng một lúc. Nền tảng này chưa thông báo gặp tình trạng sự cố.

Theo 9to5Google, nguyên nhân vấn đề có thể liên quan đến Microsoft Azure, nền tảng cũng đang ghi nhận sự gia tăng đột biến về các báo cáo sự cố. Cả 3 nền tảng này đều dựa vào Azure để cung cấp dịch vụ đám mây, mặc dù cũng có sự tham gia của các nhà cung cấp khác, chẳng hạn như Google.