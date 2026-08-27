Doanh nghiệp vũ trụ Trung Quốc xuất khẩu trọn gói vệ tinh sang Đông Nam Á

Vệ tinh CubeSat Lingzhi-09 của Thái Lan, do công ty vũ trụ thương mại GalaxySpace của Trung Quốc phát triển. Ảnh: GalaxySpace

Theo Global Times, ngày 25/8, tên lửa Trường Chinh-6C rời Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đưa thành công 7 vệ tinh lên quỹ đạo. Trong số này có Lingzhi-09 Thailand, vệ tinh CubeSat do GalaxySpace phát triển và bàn giao cho Cơ quan Phát triển Công nghệ Vũ trụ và Địa tin học Thái Lan (GISTDA).

Vệ tinh được thiết kế để thu thập dữ liệu viễn thám phục vụ quản lý đất đai, nông nghiệp và giám sát môi trường. Ngoài các nhiệm vụ ứng dụng, Lingzhi-09 Thailand còn được sử dụng trong đào tạo tại các trường đại học Thái Lan, với nội dung liên quan đến thiết kế, phát triển vệ tinh, đo xa, theo dõi, điều khiển và ứng dụng dữ liệu viễn thám.

GalaxySpace cung cấp cho GISTDA một gói giải pháp tích hợp gồm vệ tinh, hệ thống mặt đất và đào tạo nhân lực. Công ty tổ chức các khóa huấn luyện chuyên sâu tại Trung Quốc, đồng thời cử chuyên gia tới Thái Lan để hướng dẫn trực tiếp.

Dự án là lần đầu công ty xuất khẩu hoàn chỉnh cả vệ tinh và hệ thống mặt đất tới một quốc gia đối tác thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường. Đại diện công ty nói rằng mô hình này bao phủ toàn bộ chuỗi "vệ tinh - hệ thống mặt đất - nhân lực", giúp Thái Lan từng bước chuyển từ khai thác vệ tinh sang làm chủ kiến thức và năng lực vận hành.

GalaxySpace đánh giá Thái Lan là một trong những thị trường vũ trụ tiềm năng nhất Đông Nam Á nhờ nhu cầu rõ ràng và hệ sinh thái công nghiệp đang hình thành. Đây cũng là điểm đến đầu tiên trong kế hoạch mở rộng hoạt động quốc tế của công ty.

Liu Chang, đồng sáng lập GalaxySpace, cho rằng việc phóng và bàn giao Lingzhi-09 Thailand thể hiện năng lực triển khai dự án từ đầu đến cuối của doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ vũ trụ trong hợp tác quốc tế.

Wang Yanan, Tổng biên tập tạp chí Aerospace Knowledge, nhận định mô hình này có thể được xem là một giải pháp “chìa khóa trao tay”. Doanh nghiệp không chỉ cung cấp vệ tinh mà còn đảm nhận các dịch vụ như phóng, theo dõi mặt đất, đo xa, chỉ huy điều khiển, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật.

Mô hình được đánh giá có nhiều dư địa tại các nước đang phát triển, nơi nhu cầu khai thác công nghệ vũ trụ tăng nhanh nhưng năng lực tự xây dựng hệ thống còn hạn chế. Vệ tinh có thể phục vụ nhiều lĩnh vực từ giám sát động đất, núi lửa, lũ lụt đến nông nghiệp, liên lạc và cứu trợ thiên tai.

Nhu cầu về dịch vụ vũ trụ toàn cầu ngày càng đa dạng, từ viễn thám, bảo vệ cây trồng đến xây dựng các chòm vệ tinh Internet vạn vật trên quỹ đạo thấp. Theo các chuyên gia, lợi thế của doanh nghiệp vũ trụ tư nhân Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào khả năng đáp ứng nhu cầu riêng của từng thị trường, cung cấp giải pháp toàn diện và duy trì giá cạnh tranh.

Năm 2024, công ty vũ trụ tư nhân Trung Quốc Star Vision dẫn dắt dự án đưa vệ tinh OL-1 của Oman lên quỹ đạo, đánh dấu lần đầu một doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu giải pháp thương mại hoàn chỉnh gồm vệ tinh và hệ thống mặt đất.

Cùng năm, GalaxySpace tiến hành các thử nghiệm liên lạc tại Thái Lan dựa trên Mini Spider, chòm vệ tinh thử nghiệm băng rộng quỹ đạo thấp đầu tiên của Trung Quốc. Những dự án này cho thấy ngành vũ trụ tư nhân Trung Quốc đang chuyển dần từ xuất khẩu thiết bị đơn lẻ sang cung cấp trọn gói công nghệ, dịch vụ và năng lực vận hành, qua đó tăng hiện diện trên thị trường vũ trụ toàn cầu.