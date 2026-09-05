Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Khoa học

Nghiên cứu cách xì mũi đoạt Giải Ig Nobel

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Nhà nghiên cứu Nhật Bản quá cố Tokuji Unno đã được trao Giải Ig Nobel trong lĩnh vực y học nhờ công trình nghiên cứu về cách xì mũi.

96b6084db6065f580617.jpg
Nhà nghiên cứu Nhật Bản quá cố Tokuji Unno đã được trao Giải Ig Nobel trong lĩnh vực y học nhờ công trình nghiên cứu về cách xì mũi. Ảnh: nippon.com

Trong nghiên cứu được công bố năm 1977 này, nhà nghiên cứu Tokuji Unno đã đo lưu lượng và tốc độ luồng khí khi con người xì mũi, qua đó, kết luận rằng phương pháp hiệu quả nhất là lần lượt xì từng bên lỗ mũi.

Phát biểu với báo giới sau khi thay mặt nhận giải thưởng, Giáo sư Miki Takahara thuộc Đại học Y Asahikawa cho biết ông Unno là nhà nghiên cứu nghiêm túc và tận tâm, đồng thời cho rằng nếu còn sống, cố giáo sư chắc chắn sẽ rất vui với sự ghi nhận này.

Ông Unno là Giáo sư danh dự tại Đại học Y Asahikawa và qua đời năm 2022, hưởng thọ 89 tuổi.

Giải thưởng được trao tại lễ trao giải tổ chức ở Zurich (Thụy Sĩ), đánh dấu năm thứ 20 liên tiếp có ít nhất một công dân Nhật Bản nằm trong danh sách những người đoạt giải do tạp chí khoa học hài hước Annals of Improbable Research bình chọn.

Một trong những công trình khác được trao giải năm nay là nghiên cứu của một nhóm khoa học quốc tế giành Giải Ig Nobel Hóa học, với phát hiện rằng các tinh thể sữa của một loài gián chứa lượng năng lượng cao gấp hơn 3 lần sữa bò nếu tính theo trọng lượng.

Giải Ig Nobel được trao hằng năm kể từ năm 1991 nhằm tôn vinh những nghiên cứu mang tính sáng tạo, độc đáo và hài hước, đồng thời được xem là sự nhại lại các giải Nobel danh giá. Ban tổ chức Giải Ig Nobel năm nay đã chuyển địa điểm tổ chức lễ trao giải từ Mỹ sang châu Âu trong bối cảnh các quy định cấp thị thực vào Mỹ được thắt chặt.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/the-gioi/nghien-cuu-cach-xi-mui-doat-giai-ig-nobel-20260904144606367.htm

Tags:

#Ig Nobel #xì mũi #Tokuji Unno #nghiên cứu #y học

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đột phá dùng ánh sáng "đánh thức" tế bào ung thư ngủ đông

Đột phá dùng ánh sáng "đánh thức" tế bào ung thư ngủ đông

Một số tế bào ung thư có khả năng bước vào trạng thái "ngủ đông" để sống sót qua các đợt điều trị. Thay vì tiếp tục phát triển và phân chia, chúng trở nên gần như bất hoạt, từ đó né tránh được tác dụng của nhiều loại thuốc trị ung thư.
Thí nghiệm chậm nhất thế giới

Thí nghiệm chậm nhất thế giới

Thí nghiệm nhỏ giọt nhựa đường chứng minh "chất rắn có thể chảy" bước qua năm thứ 99, là thí nghiệm có quãng thời gian dài nhất được thực hiện.
Phát hiện loài động vật "bất tử"

Phát hiện loài động vật "bất tử"

Mảnh cơ thể hải sâm bị cắt rời vẫn sống hơn 3 năm, tự phục hồi và hấp thụ dinh dưỡng dù không có miệng, hé lộ hiện tượng "bất tử mô" khiến giới khoa học tò mò.
Nâng tầm thương hiệu dê Hương Sơn

Nâng tầm thương hiệu dê Hương Sơn

Dự án "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh" nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy kinh tế địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!