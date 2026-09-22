Hà Tĩnh tập huấn sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất OCOP

Đại biểu tham dự tập huấn.

Sáng 22/9, tại hội trường UBND xã Hương Khê, Sở KH&CN Hà Tĩnh khai mạc lớp tập huấn phổ biến kiến thức về đăng ký bảo hộ, khai thác quyền sở hữu công nghiệp và các văn bản quy định quản lý nhãn hiệu cộng đồng năm 2026. Đại diện Sở KH&CN, lãnh đạo các địa phương cùng dự. Tham gia chương trình tập huấn có hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất OCOP, các mô hình kinh tế của thanh niên và phụ nữ làm chủ ở 7 xã: Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Xuân, Hương Bình và Hà Linh.

Giảng viên thuộc Công ty TNHH Luật ALIAT phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được giảng viên Công ty TNHH Luật ALIAT (TP Hồ Chí Minh) và Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Sở hữu Trí tuệ CIPTEK (TP Hồ Chí Minh) trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ và vai trò của công cụ này trong sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp; cách thiết kế, tra cứu nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp; tìm hiểu quy định, quy trình cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu cộng đồng.

Thông qua tập huấn, các cơ sở sản xuất - kinh doanh được nâng cao kỹ năng bảo hộ, khai thác tài sản trí tuệ; từng bước xây dựng thương hiệu, bảo vệ sản phẩm tại thị trường trong nước và hướng tới thị trường nước ngoài. Đây cũng là cơ sở phát huy giá trị, nâng sức cạnh tranh cho các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.