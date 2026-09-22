Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Khoa học

Hà Tĩnh tập huấn sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất OCOP

Phan Trâm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất OCOP ở Hà Tĩnh được nâng cao kiến thức về đăng ký bảo hộ, khai thác quyền sở hữu công nghiệp để bảo vệ thương hiệu và nâng giá trị sản phẩm.

bqbht_br_3283.jpg
Đại biểu tham dự tập huấn.

Sáng 22/9, tại hội trường UBND xã Hương Khê, Sở KH&CN Hà Tĩnh khai mạc lớp tập huấn phổ biến kiến thức về đăng ký bảo hộ, khai thác quyền sở hữu công nghiệp và các văn bản quy định quản lý nhãn hiệu cộng đồng năm 2026.

Đại diện Sở KH&CN, lãnh đạo các địa phương cùng dự. Tham gia chương trình tập huấn có hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất OCOP, các mô hình kinh tế của thanh niên và phụ nữ làm chủ ở 7 xã: Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Xuân, Hương Bình và Hà Linh.

bqbht_br_3332.jpg
bqbht_br_3326.jpg
Giảng viên thuộc Công ty TNHH Luật ALIAT phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được giảng viên Công ty TNHH Luật ALIAT (TP Hồ Chí Minh) và Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Sở hữu Trí tuệ CIPTEK (TP Hồ Chí Minh) trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ và vai trò của công cụ này trong sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp; cách thiết kế, tra cứu nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp; tìm hiểu quy định, quy trình cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu cộng đồng.

Thông qua tập huấn, các cơ sở sản xuất - kinh doanh được nâng cao kỹ năng bảo hộ, khai thác tài sản trí tuệ; từng bước xây dựng thương hiệu, bảo vệ sản phẩm tại thị trường trong nước và hướng tới thị trường nước ngoài. Đây cũng là cơ sở phát huy giá trị, nâng sức cạnh tranh cho các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương.

bqbht_br_3304.jpg
Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tính đến tháng 6/2026, Hà Tĩnh có 3.626 đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký bảo hộ, tăng gần 10 lần so với giai đoạn trước năm 2015. Trong đó, hàng loạt các đặc sản, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của địa phương đã khẳng định được vị thế nhờ gắn liền với quyền sở hữu trí tuệ, tiêu biểu như: bưởi Phúc Trạch, cam Khe Mây, cu đơ Hà Tĩnh...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình trạng vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, làm giả, làm nhái các thương hiệu đặc sản của tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại không nhỏ đến quyền lợi của người tiêu dùng và uy tín của các nhà sản xuất. Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường nhận thức, chủ động đăng ký bảo hộ và khai thác hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ, qua đó bảo vệ thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Tin liên quan

Tags:

#xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. #bảo hộ sở hữu trí tuệ #xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ #quyền sở hữu trí tuệ #bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chủ đề Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đột phá dùng ánh sáng "đánh thức" tế bào ung thư ngủ đông

Đột phá dùng ánh sáng "đánh thức" tế bào ung thư ngủ đông

Một số tế bào ung thư có khả năng bước vào trạng thái "ngủ đông" để sống sót qua các đợt điều trị. Thay vì tiếp tục phát triển và phân chia, chúng trở nên gần như bất hoạt, từ đó né tránh được tác dụng của nhiều loại thuốc trị ung thư.
Thí nghiệm chậm nhất thế giới

Thí nghiệm chậm nhất thế giới

Thí nghiệm nhỏ giọt nhựa đường chứng minh "chất rắn có thể chảy" bước qua năm thứ 99, là thí nghiệm có quãng thời gian dài nhất được thực hiện.
Phát hiện loài động vật "bất tử"

Phát hiện loài động vật "bất tử"

Mảnh cơ thể hải sâm bị cắt rời vẫn sống hơn 3 năm, tự phục hồi và hấp thụ dinh dưỡng dù không có miệng, hé lộ hiện tượng "bất tử mô" khiến giới khoa học tò mò.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!