Ngăn gian lận thương mại mùa cao điểm mua sắm

8 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính 1.802 vụ, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, phạt bổ sung và truy thu thuế 42,7 tỷ đồng. Công tác xử lý hình sự được thực hiện đối với 113 vụ/223 đối tượng, trị giá hàng hóa vi phạm 19,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, gian lận thương mại chiếm hơn 70% tổng số vụ vi phạm. Các hành vi phổ biến là giả mạo nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp; mạo danh sản phẩm của các doanh nghiệp uy tín để bán với giá cao; cung cấp thông tin sai lệch trên nhãn hàng hóa; bán hàng không đúng với giá niêm yết...

Giai đoạn cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao.

Vụ việc được Công an tỉnh phối hợp phát hiện ngày 6/8/2026 là ví dụ điển hình. Tại cửa hàng kinh doanh giày ngoại Á Âu (phường Thành Sen) do bà N.T.T. (SN 1968) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt giày dép mang các nhãn hiệu Valentino, Louis Vuitton... nghi giả mạo nhãn hiệu, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp; tổng giá trị hàng hóa khoảng 250 triệu đồng. Công an tỉnh tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hoá vi phạm để xác minh làm rõ vụ việc theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Thanh Thiện - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh) cho biết, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 191 vụ vi phạm về gian lận thương mại. Lực lượng công an tiếp tục chủ động nắm tình hình, phối hợp trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, doanh nghiệp cũng được chú trọng.

8 tháng năm 2026, Công an tỉnh phát hiện, xử lý 191 vụ vi phạm gian lận thương mại.

Thời gian qua, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Tĩnh phối hợp phát hiện, xử lý 445 vụ gian lận thương mại. Các hành vi chủ yếu là kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng giả mạo nhãn hiệu; vi phạm quy định về điều kiện an toàn thực phẩm...

Trong đó, Chi cục QLTT Hà Tĩnh vừa phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tuấn Anh HK (phường Thành Sen) buôn bán hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu “HONDA”, “YAMAHA” và “KEIHIN”. Tang vật gồm 65 bộ ổ khóa HONDA, 22 bộ ổ khóa YAMAHA và 16 bộ chế hòa khí KEIHIN, tổng trị giá hơn 10 triệu đồng. Doanh nghiệp này bị xử phạt 32 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Ông Võ Viết Linh - Đội trưởng Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Hà Tĩnh) cho biết: “Cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, cũng là lúc nguy cơ gian lận thương mại gia tăng khi thị trường xuất hiện lượng lớn hàng hóa phục vụ Tết Trung thu, các dịp mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán. Trong dịp Tết Trung thu, các mặt hàng bánh trung thu, bánh kẹo, đồ uống, đồ chơi trẻ em có sức mua tăng cao. Đây cũng là nhóm hàng dễ bị lợi dụng để đưa hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc ra thị trường. Lực lượng QLTT sẽ tăng cường quản lý theo địa bàn, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, giá bán, điều kiện an toàn thực phẩm, việc sử dụng phụ gia và nguyên liệu sản xuất”.

Chi cục QLTT Hà Tĩnh kiểm tra mặt hàng bánh trung thu.

Những tháng cuối năm, lưu lượng người và phương tiện qua Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Cầu Treo dự báo tăng mạnh, kéo theo nguy cơ gia tăng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo ông Đào Nghĩa Đồng - Phó Đội trưởng Hải quan CKQT Cầu Treo: Lực lượng Hải quan phối hợp Bộ đội Biên phòng duy trì trực 24/24 giờ tại luồng xuất nhập cảnh để giám sát người, phương tiện; huy động hệ thống máy soi chiếu, chó nghiệp vụ, thiết bị kiểm tra nhanh nhằm nâng cao khả năng phát hiện hàng hóa và các hành vi vi phạm. Phương châm được đặt ra là “chặt từ ngoài vào trong”, kết hợp kiểm soát công khai với các biện pháp nghiệp vụ, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hợp pháp, vừa ngăn chặn nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại ngay từ tuyến đầu.

Gian lận thương mại đang diễn biến ngày càng tinh vi, nhất là khi hoạt động mua bán trên môi trường số phát triển mạnh. Từ cửa hàng, chợ truyền thống, các hành vi gian lận đang dịch chuyển lên mạng, khiến việc phát hiện và xử lý khó khăn hơn. Vì vậy, công tác kiểm tra không thể chỉ tập trung tại các điểm kinh doanh mà cần tăng cường theo dõi hoạt động bán hàng trực tuyến, nguồn hàng, phương thức giao dịch và quảng cáo trên mạng. Đồng thời, các lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời chia sẻ thông tin để nhận diện và ngăn chặn vi phạm từ sớm.

Lực lượng chức năng tại CKQT Cầu Treo kiểm soát phương tiện lưu thông qua cửa khẩu.

Theo ông Lê Trung Phước - Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh: Những tháng cuối năm là mùa cao điểm mua sắm, hàng hóa lưu thông đa dạng và các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cấp, ngành tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động phân loại đối tượng, nhận diện tuyến, địa bàn và nhóm hàng có nguy cơ cao để có giải pháp phù hợp. Trong đó, các lĩnh vực như sở hữu trí tuệ, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thương mại điện tử, an toàn thực phẩm... tiếp tục được tăng cường kiểm tra, kiểm soát; góp phần lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh chân chính.