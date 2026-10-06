Nhận hơn 1,7 tỷ đồng chuyển khoản nhầm, công dân ở Hà Tĩnh tìm cách trả lại

Anh Nguyễn Viết Hoàng chuyển trả lại số tiền người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Chiều 5/10, sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng có biến động số dư bất thường, anh Nguyễn Viết Hoàng (phường Thành Sen) đã chủ động thông báo, phối hợp với BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh và Công an phường Thành Sen để xác minh nguồn gốc khoản tiền.

Công an phường Thành Sen và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh đã tiến hành tra soát giao dịch, xác minh số tiền 1.726.200.000 đồng là do chị Đ.T.H. (trú tại xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) chuyển nhầm vào tài khoản của anh Hoàng.

Dưới sự hướng dẫn của BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh và Công an phường Thành Sen, anh Hoàng đã thực hiện thủ tục chuyển trả toàn bộ số tiền trên về BIDV Chi nhánh Bảo Lộc - Phòng Giao dịch Đạ Huoai để hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Việc chủ động hoàn trả số tiền lớn của anh Hoàng thể hiện sự trung thực và ý thức tôn trọng tài sản của người khác, góp phần bồi đắp niềm tin, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.