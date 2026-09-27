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Nhận 300 triệu đồng chuyển khoản nhầm, người phụ nữ trình báo công an trả lại

Anh Tấn - Mạnh Hải
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(Baohatinh.vn) - Nhận 300 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản, chị Kiều Thị Thu Hiền ở phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã chủ động trình báo công an để phối hợp hoàn trả cho người chuyển.

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Chị Kiều Thị Thu Hiền chuyển trả lại số tiền người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Ngày 18/9, chị Kiều Thị Thu Hiền (SN 1975, trú tại TDP Châu Phố, phường Sông Trí) bất ngờ nhận được số tiền 300 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Xác định đây là khoản tiền không thuộc về mình, chị Hiền đã chủ động đến trụ sở Công an phường Sông Trí trình báo, nhờ hỗ trợ xác minh người chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Sông Trí phối hợp với ngân hàng tiến hành tra soát giao dịch, xác định người chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Xuân Loan (SN 1986, trú tại phường Thới An, thành phố Hồ Chí Minh).

Mới đây, Công an phường Sông Trí đã phối hợp với Công an phường Thới An thực hiện các thủ tục cần thiết, hỗ trợ chị Hiền chuyển trả số tiền 300 triệu đồng cho chị Loan theo đúng quy định.

Việc làm của chị Hiền thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, tôn trọng tài sản của người khác, góp phần lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng.

Công an phường Sông Trí khuyến cáo, khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân không nên sử dụng hoặc tự ý chuyển trả, mà cần thông báo cho ngân hàng và cơ quan công an để được hướng dẫn, tra soát, xử lý đúng quy định. Đây cũng là cách hạn chế nguy cơ bị lợi dụng trong các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến giao dịch chuyển khoản.

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