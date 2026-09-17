Cẩn trọng với thủ đoạn ngụy trang ma túy trong thuốc lá điện tử

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã thông tin về việc triệt phá đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa chất ma túy Etomidate quy mô lớn. Qua tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu, lực lượng công an xác định đường dây này do Ngô Thị Trang (SN 1990, trú phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) cầm đầu. Trang đã cấu kết với các đối tượng tại Campuchia mua ma túy Etomidate thể rắn, san chiết thành tinh dầu rồi tuồn về Việt Nam.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa chất ma túy Etomidate quy mô lớn. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Trang cùng các mắt xích Nguyễn Thị Lệ, Phạm Ngọc Duy, Nguyễn Thị Hoài điều hành “chân rết” phân phối hàng trăm lít ma túy cùng hàng chục nghìn đầu Pod, phụ kiện đến tay hàng nghìn người tiêu dùng.

Dòng tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của đường dây này ước tính lên tới 100 tỷ đồng. Ngày 1/8, các tổ công tác đồng loạt ập vào khám xét các địa điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn và đã đưa 47 đối tượng về trụ sở làm rõ. Lực lượng công an thu giữ hơn 3 lít dung dịch chứa ma túy Etomidate, khoảng 12.000 đầu hút, 35.000 vỏ đựng, 1.150 máy hút thuốc lá điện tử, đồng thời phong tỏa 3,5 tỷ đồng trong tài khoản.

Ma túy được đưa vào tinh dầu thuốc lá điện tử, sau đó sử dụng các thiết bị dạng Pod để che giấu bản chất của chất bên trong. Với hình thức nhỏ gọn, nhiều màu sắc, mùi hương, người sử dụng rất khó nhận biết sản phẩm có chứa chất ma túy nếu không được kiểm nghiệm.

Tại Hà Tĩnh, vào đầu tháng 2/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá đường dây mua bán trái phép thuốc lá điện tử, thu giữ gần 50.000 sản phẩm các loại, tổng trị giá hơn 8,7 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội và Telegram để giao dịch, thường xuyên thay đổi tài khoản, nhóm chat, sử dụng nhiều lớp trung gian nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

﻿ Từ ngày 1/1/2025, việc tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử đã bị cấm, song do nhiều đối tượng vẫn tiếp tục nhập hàng về tiêu thụ.

Dù thuốc lá điện tử đã bị cấm, việc mua bán vẫn diễn ra trên không gian mạng. Chỉ cần tìm kiếm những từ khóa như “vape”, “pod” hoặc các ký hiệu liên quan, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp những tài khoản đăng bán, bình luận hỏi mua về sản phẩm này. Một số người bán còn quảng cáo giao hàng tận nơi.

Việc mua bán thuốc lá điện tử diễn ra trên mạng khiến các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc dễ dàng đến với người trẻ. Khi tinh dầu bị san chiết, pha trộn trái phép, người mua khó biết sản phẩm chứa những chất gì. Đây là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng, trà trộn chất ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử và đưa đến người sử dụng.

Hàng loạt hội nhóm công khai mua bán thuốc lá điện tử trên Facebook. Ảnh: Chụp màn hình.

Anh N. V. H. (phường Thành Sen) cho biết: “Trên mạng xã hội, các trang bán thuốc lá điện tử xuất hiện rất nhiều, chỉ cần nhắn tin là họ gửi đầy đủ thông tin, giá cả và cách nhận hàng. Mặc dù đã bị cấm, nhưng việc mua vẫn quá dễ. Nhiều bạn bè của tôi lúc đầu chỉ thử cho vui, sau lại thành thói quen. Thêm nữa, thiết kế bắt mắt và hương vị đa dạng khiến nhiều người chủ quan, không nghĩ đến những tác hại lâu dài”.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị pha trộn ma túy, thuốc lá điện tử từ lâu đã được ngành y tế khuyến cáo. Theo các thông tin của ngành y tế, thuốc lá điện tử có thể gây tổn thương phổi, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp và ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Đối với người trẻ, nicotine có trong thuốc lá điện tử có thể tác động đến quá trình phát triển não bộ, ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung và kiểm soát hành vi.

Cũng theo các khuyến cáo của ngành y tế, ma túy Etomidate khi bị pha trộn vào tinh dầu thuốc lá điện tử có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến sức khỏe. Người sử dụng có thể gặp tình trạng rối loạn nhận thức, mất kiểm soát hành vi, ảo giác, suy giảm trí nhớ.

Bác sĩ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh chụp CT phổi cho bệnh nhân hút thuốc lá điện tử trong nhiều năm.

Vì vậy, trước sự biến tướng của thuốc lá điện tử, mỗi bạn trẻ cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thử hoặc sử dụng các loại Pod, tinh dầu không rõ nguồn gốc, thành phần. Một thiết bị nhỏ gọn, có mùi hương hay hình thức bắt mắt không đồng nghĩa với việc sản phẩm bên trong an toàn.

Sự cảnh giác của người trẻ, sự đồng hành của gia đình và trách nhiệm của nhà trường sẽ là những “lá chắn” quan trọng trước nguy cơ thuốc lá điện tử trở thành con đường đưa chất gây nghiện, chất ma túy đến gần hơn với giới trẻ.