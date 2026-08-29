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Từ 1/3/2027, đưa tình huống giữ khoảng cách an toàn vào thi sát hạch lái xe

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Lực lượng CSGT sẽ triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường, trong đó có xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn, vượt xe.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), từ ngày 1/3/2027, lực lượng CSGT sẽ triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường, trong đó chú trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe trong điều kiện giao thông thực tế.

Đặc biệt, thí sinh sẽ được đánh giá việc chấp hành quy tắc giao thông, quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chuyển làn, vượt xe và các kỹ năng cần thiết khác trong quá trình điều khiển phương tiện trên đường.

Ô tô không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.
Ô tô không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Theo Cục CSGT, việc đổi mới nội dung sát hạch nhằm đánh giá thực chất năng lực điều khiển phương tiện của người học, đồng thời hình thành thói quen lái xe đúng quy định, chủ động phòng ngừa nguy hiểm và bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Cũng theo Cục CSGT, sáng 29/8, các Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 và số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT kiểm tra, xác minh, lập biên bản 6 trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc.

Trong đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 xử lý 3 tài xế trên tuyến Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn, gồm 1 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn và 2 trường hợp đi vào làn dừng xe khẩn cấp.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 xử lý 3 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến đơn vị phụ trách.

Từ ngày 26/8 đến nay, hai đơn vị xử lý 19 trường hợp vi phạm về khoảng cách an toàn.

Cục CSGT cho biết qua thực tế trên tuyến trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, mặc dù lưu lượng phương tiện tăng cao, đa số lái xe đã có ý thức giữ khoảng cách, đi đúng làn, chấp hành tốc độ; tình trạng phóng nhanh, lấn làn, chuyển làn liên tục giảm rõ rệt. Qua đó góp phần hạn chế nguy cơ va chạm, tai nạn và duy trì dòng phương tiện lưu thông ổn định.

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng tăng cường tuyên truyền, kiểm soát, xử lý hành vi không giữ khoảng cách; từng bước hình thành thói quen lái xe an toàn, giảm tai nạn liên quan đến khoảng cách và nâng cao khả năng lưu thông trên các tuyến cao tốc.

Cục CSGT khuyến cáo tài xế đi đúng làn, đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế chuyển làn, tuân thủ hướng dẫn, điều tiết của CSGT.

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Tags:

#sát hạch lái xe #giữ khoảng cách xe trên tuyến cao tốc #cao tốc

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