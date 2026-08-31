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Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

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Lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin về cá thể rùa vàng quý hiếm do ông Đinh Sỹ Biên (bên phải) phát hiện.

Sáng 31/8, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) phối hợp với UBND phường Thành Sen tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng do người dân trên địa bàn chủ động giao nộp.

Trước đó, ông Đinh Sỹ Biên (TDP 35, phường Thành Sen) phát hiện một cá thể rùa núi vàng trong vườn nhà. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Biên đã chủ động liên hệ với lực lượng chức năng để bàn giao, xử lý theo quy định.

Cá thể rùa núi vàng được ông Biên bàn giao có trọng lượng khoảng 2 kg. Đây là loài động vật nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IIB theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT.

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Cá thể rùa vàng quý hiếm do ông Biên phát hiện có trọng lượng khoảng 2 kg.

Sau khi tiếp nhận, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR phối hợp với UBND phường Thành Sen hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời bàn giao cá thể rùa núi vàng cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

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Cá thể rùa vàng được lực lượng chức năng chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Việc chủ động giao nộp động vật hoang dã của người dân không chỉ góp phần bảo vệ các loài quý hiếm, giữ gìn đa dạng sinh học mà còn lan tỏa ý thức chung tay bảo vệ thiên nhiên, chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã.

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Tags:

#Rùa vàng #Bàn giao cá thể rùa vàng #Bàn giao động vật quý hiếm #Bảo vệ môi trường

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