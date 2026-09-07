Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Chiều 7/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và thảo luận góp ý về dự thảo Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 (gọi tắt là đề án). Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành chủ trì cuộc họp.

Phát biểu điều hành cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành tỉnh nhấn mạnh: Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là lĩnh vực có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người dân; đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án, môi trường đầu tư, trật tự an toàn xã hội và sự đồng thuận của Nhân dân. Vì vậy, việc xây dựng, ban hành đề án hết sức cần thiết.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai xây dựng đề án bài bản, công phu, nghiêm túc và trách nhiệm. Để đề án khi ban hành thực sự có chất lượng, bảo đảm tính khoa học, khả thi và hiệu quả, cần tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đại biểu tập trung nghiên cứu, cho ý kiến về bố cục, kết cấu và nội dung tổng thể của dự thảo đề án; đánh giá thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tính khả thi từ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đinh Văn Hồng báo cáo tiến độ thực hiện và nội dung đề án.

Cuộc họp đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện và nội dung của đề án. Theo đó, Sở Tư pháp đã ban hành quyết định thành lập tổ soạn thảo; đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo nội dung liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giai đoạn 2021 - 2025 để đánh giá thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý. Đồng thời, xây dựng đề cương chi tiết, tổ chức lấy ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo.

Đề án được kết cấu 4 phần, tập trung vào các nội dung chính như: thực trạng hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và những vấn đề đặt ra giai đoạn 2026 - 2030; xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp... Đề án đặt ra mục tiêu tổng quát và 5 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030 như: 100% dự án trọng điểm, quy mô lớn khi thu hồi đất được tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách cho người dân bị ảnh hưởng; 100% người thuộc diện được trợ giúp pháp lý tại địa bàn có dự án được tiếp cận thông tin về quyền trợ giúp pháp lý...

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Thanh Tùng tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Cho ý kiến vào đề án, đại biểu thống nhất với nhiệm vụ xây dựng dữ liệu pháp lý số về giải phóng mặt bằng, số hoá và công khai bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ranh giới, mốc giới dự án nhằm giúp người dân tiếp cận, kiểm chứng thông tin và tạo nguồn dữ liệu thống nhất phục vụ quản lý, kiểm đếm và lập phương án bồi thường.

Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nguyễn Văn Đức tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Một số ý kiến cho rằng cần tăng cường công tác thanh tra về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh. UBND các xã, phường cần xây dựng kế hoạch hỗ trợ pháp lý tại địa phương gắn với từng dự án; bố trí nguồn lực, phân công công chức làm đầu mối tiếp nhận và hỗ trợ pháp lý ban đầu cho người dân.

Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Chủ động nắm tình hình ANTT tại các địa bàn có dự án thu hồi đất; kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư...

Thượng tá Phan Văn Sơn - Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành và thành viên tổ xây dựng đề án trong việc soạn thảo, tham gia góp ý, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng. Nội dung dự thảo cơ bản bảo đảm bố cục chặt chẽ, bám sát định hướng chỉ đạo, yêu cầu thực tiễn của tỉnh; thể hiện quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu kết luận cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý; rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện nội dung đề án bảo đảm bám sát các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Các sở, ban, ngành, địa phương; thành viên tổ xây dựng đề án và Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham gia góp ý đối với dự thảo đề án theo lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình hoàn thiện; quan tâm tuyên truyền nội dung đề án ngay sau khi được ban hành; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ được phân công.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc hoàn thiện dự thảo đề án; tham mưu UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh đối với dự thảo đề án, bảo đảm tiến độ trình cấp có thẩm quyền theo đúng kế hoạch...