Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật về tình hình mưa lũ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đăng video cắt ghép kèm thông tin “vỡ đê, trường học và nhà dân chìm trong biển nước” khi chưa kiểm chứng, một người đàn ông ở Hà Tĩnh bị xử phạt 15 triệu đồng.
Ngày 16/9/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tài khoản Facebook “P.L” đăng tải nội dung sai sự thật liên quan đến tình hình mưa lũ trên địa bàn. Ngay sau đó, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành xác minh, mời ông L.H.P. (SN 1981, xã Hương Khê) - chủ tài khoản Facebook “P.L” đến làm việc.
Tại cơ quan Công an, ông L.H.P. thừa nhận, ngày 15/9, sau khi xem một video phát trực tiếp trên tài khoản Facebook khác phản ánh tình hình mưa, ngập nước tại nhà dân, trường học ở phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, ông đã tải video về điện thoại cá nhân, sau đó cắt ghép, chỉnh sửa và đăng công khai trên tài khoản Facebook của mình. Kèm theo video, ông L.H.P. đăng nội dung: “Phường Sông Trí - Hà Tĩnh: Vỡ đê, trường học và nhà dân chìm trong biển nước”.
Thông tin trên nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận. Trong đó, nhiều bình luận thể hiện sự hoang mang, lo lắng trước tình hình mưa lũ.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông L.H.P. thừa nhận việc đăng tải thông tin khi chưa kiểm chứng là sai, gây ảnh hưởng đến dư luận. Theo trình bày của ông, việc đăng tải nhằm chia sẻ thông tin cho người khác biết, đồng thời thu hút lượt xem, tương tác trên tài khoản cá nhân để nhận tiền từ Facebook.
Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.H.P. số tiền 15 triệu đồng. Cơ quan Công an yêu cầu ông L.H.P. chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia môi trường mạng và khóa tài khoản vi phạm.
Ông L.H.P. đã chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan Công an và cam kết không tái phạm.
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