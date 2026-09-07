Phát hiện bé gái bị bỏ lại ở chùa Yên Bình

Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 7/9, sư cô ở chùa Yên Bình (xã Hương Bình) phát hiện một bé gái khoảng 11 tháng tuổi bị bỏ lại trên một chiếc bàn ở chùa.

Cháu bé được phát hiện ở chiếc bàn đặt trong chùa Yên Bình.

Bên cạnh cháu bé có một túi bóng màu cam, bên trong có một bức thư cùng sổ theo dõi tiêm chủng trẻ em do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp và một số áo quần, sữa được cho là mẹ của bé để lại.

Sự việc ngay sau đó được nhà chùa trình báo với chính quyền địa phương xã Hương Bình. Tiếp nhận thông tin, UBND xã Hương Bình chỉ đạo Trạm Y tế xã, Công an xã và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh và thăm khám sức khỏe cho bé.

Các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và thăm khám sức khỏe cho bé.

Qua kiểm tra, bé gái nặng 7,2kg, sức khỏe bình thường và được xác định đã được tiêm chủng theo đúng lịch. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giao cháu bé cho chùa Yên Bình chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tiếp tục xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

UBND xã Hương Bình đã thông tin rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng tìm thân nhân cho cháu bé, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn cho cháu.