Đưa pháp luật đến gần hơn với học sinh bằng những tình huống sinh động

Theo kế hoạch triển khai các hoạt động Đoàn, Đội trong khối trường học đầu năm học 2026-2027 của Tỉnh đoàn và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, các đoàn trường, liên đội được yêu cầu phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Trong đó, đoàn thanh niên các xã, phường chủ trì, phối hợp với công an cùng cấp và ban giám hiệu các trường triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục. Các nội dung trọng tâm gồm: phòng, chống bạo lực học đường, ma túy học đường, xây dựng văn hóa ứng xử, đảm bảo trật tự ATGT, nội quy trường học, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ.

Gần 100 cán bộ, giáo viên và hơn 1.300 học sinh Trường THPT Hương Sơn đã được Công an xã Hương Sơn tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngay từ đầu năm học.

Tại Trường THPT Hương Sơn, gần 100 cán bộ, giáo viên và hơn 1.300 học sinh toàn trường đã được Công an xã Hương Sơn tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngay từ đầu năm học. Chương trình cũng tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao ý thức của học sinh trong học tập, sinh hoạt và tham gia giao thông.

“Các nội dung tuyên truyền rất thiết thực, giúp học sinh hiểu hơn về những quy định pháp luật gắn với đời sống, đồng thời nắm được các kỹ năng cần thiết để nhận diện, phòng tránh những nguy cơ có thể xảy ra để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Qua đó, từng bước hình thành ý thức chủ động phòng ngừa và chấp hành pháp luật trong các em”, thầy Nguyễn Đức Hùng - Bí thư Đoàn Trường THPT Hương Sơn cho biết.

Chương trình “Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” tổ chức tại Trường THPT Cù Huy Cận.

Cùng với các chuyên đề pháp luật chung, công tác tuyên truyền an toàn giao thông được các trường học chú trọng ngay từ đầu năm học. Tại Trường THPT Cù Huy Cận, nhà trường đã phối hợp với Công an xã Mai Hoa và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tổ chức chương trình “Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Tại đây, học sinh được trang bị các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và cách xử lý một số tình huống thường gặp khi đi đường.

“Qua buổi tuyên truyền, em hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là những quy định mà học sinh cần chấp hành khi tham gia giao thông. Những kiến thức được hướng dẫn giúp em nâng cao ý thức, chủ động thực hiện đúng quy định và nhắc nhở bạn bè cùng chấp hành để bảo đảm an toàn khi đến trường”, em Lưu Quỳnh Chi – học sinh lớp 10A11, Trường THPT Cù Huy Cận chia sẻ.

Em Lưu Quỳnh Chi trình bày những thắc mắc về các quy định của pháp luật liên quan đến giao thông.

Điểm đáng chú ý của chương trình là cách truyền đạt trực quan, sinh động thông qua các video tình huống và phần tương tác trả lời câu hỏi, giúp học sinh dễ nhận diện những hành vi nguy hiểm và ghi nhớ các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông. Ban Tổ chức cũng trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh, gắn với thông điệp đội mũ bảo hiểm đúng quy định mỗi khi tham gia giao thông. Đại diện lớp trưởng các lớp đồng thời ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về giao thông, qua đó cụ thể hóa nội dung tuyên truyền thành ý thức và trách nhiệm của mỗi học sinh.

Ông Trần Quốc Hoàn - Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận cho biết: “Thông qua các chương trình tuyên truyền, trước hết giúp các em nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, từ đó tự nhìn nhận, chấn chỉnh hành vi của mình trong học tập, sinh hoạt và tham gia giao thông. Đây cũng là một hình thức giáo dục ngoại khóa thiết thực, bổ ích, giúp các em được tiếp cận kiến thức pháp luật theo cách trực quan, gần gũi hơn, qua đó nâng cao kỹ năng và ý thức tự bảo vệ bản thân”.

Công an xã Đức Quang phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tổ chức tuyên truyền cho 22 giáo viên và 400 học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong.

Còn tại Trường THPT Lê Hồng Phong công tác tuyên truyền pháp luật cũng được đổi mới theo hướng ngắn gọn, trực quan, gắn với những tình huống học sinh có thể gặp trong thực tế. Nhà trường cùng Công an xã Đức Quang phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tổ chức tuyên truyền cho 22 giáo viên và 400 học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong. Nội dung tập trung vào trật tự, an toàn giao thông; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, lừa đảo trên không gian mạng, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; PCCC và CNCH; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và phòng tránh tai nạn đuối nước.

“Để các nội dung pháp luật đến gần hơn với học sinh, chúng tôi chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, lựa chọn những vấn đề thiết thực, những tình huống gần gũi với lứa tuổi học sinh để truyền đạt. Cách thức tuyên truyền cũng được thực hiện ngắn gọn, dễ hiểu, tăng tính tương tác, qua đó giúp các em dễ tiếp thu, nhớ lâu và có thể vận dụng khi gặp những tình huống tương tự trong thực tế”, Thiếu tá Lê Ngọc Anh - cán bộ Tổ Phòng chống tội phạm (Công an xã Đức Quang) cho biết.

Những kiến thức pháp luật thiết thực trở thành “lá chắn” giúp học sinh toàn tỉnh nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa và bảo vệ bản thân.

Từ việc lựa chọn nội dung sát thực tế đến đổi mới cách truyền đạt, các buổi tuyên truyền đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với học sinh. Quan trọng hơn, mỗi kiến thức được trang bị, mỗi tình huống được nhận diện và mỗi cam kết được thực hiện sẽ góp phần hình thành ở các em ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ và trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, văn minh, trong đó phòng ngừa được đặt lên trước, bắt đầu từ chính nhận thức và hành động của mỗi học sinh.