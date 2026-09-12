TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh tăng tốc "về đích" 90 ngày giải quyết đơn, án

Chiều 11/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Hoàng Xuân Đạt (SN 2003, trú xã Cẩm Xuyên) và 4 đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, từ ngày 20/12/2025 đến ngày 11/1/2026, Đạt cùng Phạm Thị Dũng (SN 1983, trú xã Cẩm Xuyên) trực tiếp thực hiện 3 lần bán ma túy, thu lợi bất chính gần 7 triệu đồng. Dũng nhiều lần bán ma túy cho Phan Ngọc Sơn (SN 1995, ở xã Lộc Hà), Sơn bán cho Trương Đình Tuấn (SN 1991, ở phường Trần Phú). Tuấn tiếp tục bán cho người khác để kiếm lời và trong quá trình giao dịch, Tuấn được sự giúp sức của Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, trú phường Trần Phú).

Toàn cảnh phiên xét xử Hoàng Xuân Đạt cùng 4 đồng phạm vào chiều 11/9.



Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo và các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Hoàng Xuân Đạt và Phạm Thị Dũng mỗi bị cáo 20 năm tù; Trương Đình Tuấn 8 năm tù; Phan Ngọc Sơn 7 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Hòa 7 năm tù.

Đây là một trong những phiên toà được TAND tỉnh tổ chức xét xử trong giai đoạn nước rút của đợt thi đua cao điểm "90 ngày giải quyết đơn, án". Theo đó, vào ngày 13/6/2026, TAND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 353/KH-TANDTC triển khai đợt thi đua diễn ra từ ngày 15/6/2026 đến ngày 15/9/2026. Mục đích nhằm giúp các đơn vị, các cấp tòa án quyết liệt thực hiện các giải pháp công tác nhằm đẩy mạnh việc giải quyết đơn, án để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2026; phấn đấu không để xảy ra tình trạng đơn, án quá hạn, tỉ lệ giải quyết các vụ án hình sự phải đạt hơn 90%, các vụ việc dân sự đạt hơn 85%.

Đợt thi đua đề ra yêu cầu quan trọng về chất lượng là tuyệt đối không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không có án quá hạn do nguyên nhân chủ quan; hạn chế mức thấp nhất án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan.

Sau gần 3 tháng thực hiện đợt cao điểm, số lượng án TAND tỉnh đã giải quyết đạt tỷ lệ 83%.

Ông Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh cho biết: "Toàn ngành đã quán triệt đầy đủ tinh thần của đợt cao điểm tới 100% cán bộ, công chức, người lao động trong toàn đơn vị; đồng thời, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ thẩm phán, thư ký và gắn trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu các tòa chuyên trách, văn phòng và 5 tòa án khu vực. Quá trình thực hiện, chúng tôi thường xuyên tổ chức giao ban, đánh giá, rút kinh nghiệm và đôn đốc, theo dõi, khuyến khích các đơn vị chủ động, sáng tạo, linh hoạt đưa ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để đợt cao điểm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra".

Từ đầu năm 2026 (bắt đầu từ ngày 1/10/2025) đến nay, số lượng án TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh phải giải quyết là 3.388 vụ, toàn ngành đã giải quyết xong 2.846 vụ (đạt tỷ lệ 84%). Trong đó, riêng TAND tỉnh phải giải quyết 361 vụ. Sau gần 3 tháng thực hiện đợt cao điểm, đơn vị đã giải quyết 298 vụ, đạt tỷ lệ 83%.

Đội ngũ cán bộ chủ động rà soát các vụ án, đảm bảo hiệu quả công tác xét xử.

Các TAND khu vực trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị. Là địa bàn trung tâm, có số lượng đơn, án phải giải quyết nhiều nhất toàn tỉnh nên để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, TAND khu vực 1 đã tăng cường làm việc vào các ngày nghỉ.

Ông Nguyễn Thành Nhân - Chánh án TAND khu vực 1 trao đổi: "Đơn vị đã chủ động bố trí cán bộ, công chức, người lao động làm việc và tổ chức các hoạt động tố tụng; trong đó, xét xử vào các ngày thứ 7, chủ nhật hằng tuần theo yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế. Việc tổ chức phiên toà vào ngày nghỉ được thực hiện theo lịch xét xử do Toà án quyết định, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ giấy triệu tập, giấy báo hoặc thông báo của toà án để tham gia, phối hợp thực hiện".

Sau thời gian thực hiện đợt thi đua, đến nay, số lượng án TAND khu vực 1 đã giải quyết xong là 1.038 trên tổng số 1.168 vụ, dẫn đầu toàn ngành.

TAND khu vực 1 (ảnh trái) và TAND khu vực 4 (ảnh phải) ký kết quy chế phối hợp với các đơn vị xã, phường thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

Ngoài TAND khu vực 1, tỷ lệ án đã giải quyết tại 4 TAND khu vực còn lại cũng đạt kết quả khả quan. Theo đó, TAND khu vực 5 đạt 84% (đã giải quyết 223 vụ/267 vụ), TAND các khu vực 3 đạt 83% (đã giải quyết 700/854 vụ)... Trong thời gian còn lại của đợt thi đua cao điểm, các đơn vị đang tập trung quyết liệt các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu. Theo đó, tăng cường mở phiên toà xét xử vào các ngày 13, 14 và 15/9.

Ngoài tăng cường công tác xét xử, ngành tòa án đã chủ động rà soát, có biện pháp làm việc trực tiếp để tháo gỡ vướng mắc với các trường hợp đương sự, cơ quan, tổ chức chậm cung cấp tài liệu, chứng cứ nhằm hạn chế tối đa tình trạng án kéo dài. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải, đối thoại tại tòa án. Đặc biệt, đến hết tháng 7/2026, 5 TAND khu vực đã hoàn thành việc ký kết quy chế phối hợp với 69 đơn vị xã, phường, Văn phòng đăng ký đất đai… Qua đó, tăng cường chia sẻ thông tin; triển khai kịp thời thu thập chứng cứ, hoàn thiện thủ tục tố tụng; đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho các cá nhân, tổ chức.

TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chuyển đổi số và đẩy mạnh ứng dụng CNTT, giúp rút ngắn thời gian nghiên cứu hồ sơ.

Điểm đáng chú ý, trong đợt thi đua cao điểm, TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chuyển đổi số và đẩy mạnh ứng dụng CNTT, khai thác tối đa phần mềm trợ lý ảo. Nhờ vậy, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ thẩm phán trong việc tra cứu văn bản pháp luật, án lệ và hệ thống hóa các tình huống pháp lý tương tự để đưa ra phán quyết chuẩn xác, rút ngắn từ 30% - 40% thời gian nghiên cứu hồ sơ.

Ngoài ra, việc số hóa 100% các quy trình từ khâu tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện, nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý án và tích cực triển khai các phiên tòa trực tuyến đã giúp triệt tiêu hoàn toàn sự chậm trễ mang tính chủ quan. Đây là yếu tố quan trọng để toàn ngành vừa giải quyết án nhanh vừa bảo đảm chất lượng, không để xảy ra tình trạng án quá hạn luật định.