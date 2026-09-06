Giả doanh nhân để kết bạn, lừa nhiều phụ nữ có tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam 44 người về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, ngày 6/9.

45 người Việt Nam trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, nhóm này do người Trung Quốc quản lý và điều hành, ban đầu hoạt động tại Campuchia. Sau khi bị lực lượng chức năng địa phương truy quét, chúng chuyển sang tỉnh Bokeo (Lào), thuê lại đất vườn của người dân, dựng nhà xưởng để tổ chức các hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân Việt Nam.

Từ tháng 3 đến 6/2026, thông qua các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Telegram, nhóm cầm đầu tuyển nhiều lao động Việt Nam dưới chiêu "việc nhẹ lương cao" (nhân viên casino, game, lễ tân, kỹ thuật). Toàn bộ chi phí di chuyển, xuất cảnh sang khu Don Moon (huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo) được tài trợ.

Tại đây, nhóm người Trung Quốc phụ trách hệ thống kỹ thuật, tài khoản ngân hàng và điều phối chung. Một số người Việt Nam đóng vai trò phiên dịch, quản lý, chuẩn bị thiết bị và phân phối dữ liệu khách hàng cho nhân viên.

Theo công an, các nhân viên người Việt được cấp máy tính, điện thoại iPhone cài sẵn các ứng dụng Viber, Whatsapp, Telegram cùng các tài khoản ảo mang hình ảnh doanh nhân thành đạt để kết bạn, làm quen với phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế.

Sau khi tạo được lòng tin, họ rủ nạn nhân tham gia trang web đánh bạc trực tuyến. Chúng đưa ra thông tin giả về "lỗi IP", "lỗi thuật toán" và nhờ nạn nhân "chơi hộ" để hưởng tiền chênh lệch.

Ban đầu, hệ thống được cài đặt cho nạn nhân thắng và rút được tiền thật. Khi nạn nhân đã tin tưởng nạp số tiền lớn, hệ thống sẽ khóa chức năng rút tiền với lý do "lỗi hệ thống", "xác minh tài khoản" hoặc "đóng thuế", từ đó ép người chơi tiếp tục chuyển thêm tiền.

Thực chất, website trên không tổ chức đánh bạc mà chỉ là công cụ dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền vào hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm người Trung Quốc kiểm soát.

Công an TP Hải Phòng đã lập chuyên án, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Lào để lên phương án triệt phá.

Ngày 7/6, lực lượng phối hợp bắt quả tang 57 nghi can tại tỉnh Bokeo (Lào), gồm 5 người Trung Quốc, 7 người Myanmar và 45 người Việt Nam.

Nhóm nghi phạm người nước ngoài do phía Lào tiếp tục xử lý; còn 45 người Việt Nam được di lý về Hải Phòng.

Thống kê sơ bộ từ 6 tài khoản ngân hàng liên quan cho thấy, từ ngày 1/4 đến 7/6/2026, nhóm đã chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 44,5 tỷ đồng.