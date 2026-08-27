3 học sinh ở Hà Tĩnh giao nộp cá thể chim quý hiếm

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) vừa phối hợp với UBND phường Thành Sen tiếp nhận một cá thể chim đuôi cụt bụng đỏ do 3 học sinh tự nguyện giao nộp gồm: em Trần Hậu Quốc (SN 2013), Nguyễn Hoàng Phong (SN 2015), cùng học Trường THCS Lê Bình và Lê Tiến Phát (SN 2015), học Trường THCS Lê Văn Thiêm.



Trước đó, cá thể chim tự bay vào nhà 1 trong 3 học sinh ở phường Thành Sen và được các em bắt lại. Nhận thấy đây là loài chim lạ, các em đã chủ động liên hệ, giao nộp cho cơ quan chức năng để chăm sóc, bảo vệ.

Các em học sinh bàn giao cá thể chim đuôi cụt bụng đỏ cho lực lượng chức năng.

Cá thể chim được xác định là chim đuôi cụt bụng đỏ (tên khoa học Pitta nympha) thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tiến hành hoàn thiện hồ sơ, chăm sóc cá thể chim và thực hiện các thủ tục cần thiết để thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể chim có tình trạng sức khỏe tốt.

Việc các em học sinh chủ động giao nộp động vật rừng quý, hiếm cho cơ quan chức năng cho thấy ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng được nâng cao. Đây cũng là kết quả tích cực từ công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ động vật hoang dã của lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương.