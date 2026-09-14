Hà Tĩnh: Bàn giao cá thể trăn gấm nặng 7kg

Trước đó, sáng 14/9, anh Võ Xuân Sơn (TDP 2 Hải Phong, phường Sông Trí) phát hiện 1 cá thể trăn gấm bò vào nhà nên đã tiến hành bắt nhốt.

Lực lượng kiểm lâm Hà Tĩnh tiếp nhận cá thể trăn gấm.

Ngay sau đó, anh Sơn trình báo với chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, chính quyền phường Sông Trí đã liên hệ với Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh để tiến hành xác minh và tiếp nhận cá thể trăn. Theo đó, cá thể trăn nặng 7kg, là trăn gấm có tên khoa học là Python reticulatus, thuộc nhóm động vật hoang dã IIB, được xếp vào cấp cực kỳ nguy cấp, có tên trong sách đỏ thế giới và Việt Nam.

Sau khi tiếp nhận, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh tiến hành các thủ tục, bàn giao cá thể trăn cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.