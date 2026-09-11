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Xã hội

2 học sinh phát hiện rùa quý hiếm nặng 9kg trong lúc đi câu cá

Thái Oanh
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(Baohatinh.vn) - Trong lúc đi câu cá tại khu vực đê sông Rào Cái, 2 học sinh ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện 1 cá thể rùa quý hiếm.

Chiều 11/9, UBND phường Thành Sen phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh), Công an phường Thành Sen, Vườn quốc gia Vũ Quang tổ chức tiếp nhận 1 cá thể rùa răng quý hiếm do 2 học sinh trên địa bàn phường giao nộp.

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UBND phường Thành Sen phối hợp với các đơn vị tiếp nhận cá thể rùa.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 10/9, em Lê Bảo Khanh (SN 2014) và em Lê Đức Nhân (SN 2011) trong lúc đi câu cá tại khu vực đê sông Rào Cái, thuộc địa bàn phường Thành Sen đã phát hiện một cá thể rùa.

Nhận định đây có thể là loài động vật hoang dã quý hiếm, cần được bảo vệ, 2 em đã báo với Công an phường, UBND phường để cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý theo quy định.

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Cá thể rùa răng có trọng lượng 9kg, thuộc nhóm động vật rừng quý hiếm.

Theo lực lượng kiểm lâm, đây là cá thể rùa răng quý hiếm, nặng 9kg, có tên khoa học là Heosemys annandalii, hiện sức khỏe bình thường.

Loài rùa này thuộc nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Sau khi tiếp nhận, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục thực hiện chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên.

Việc chủ động thông báo, bàn giao cá thể rùa quý hiếm của 2 học sinh là hành động có ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học.

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