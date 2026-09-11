2 học sinh phát hiện rùa quý hiếm nặng 9kg trong lúc đi câu cá

(Baohatinh.vn) - Trong lúc đi câu cá tại khu vực đê sông Rào Cái, 2 học sinh ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện 1 cá thể rùa quý hiếm.
Chiều 11/9, UBND phường Thành Sen phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh), Công an phường Thành Sen, Vườn quốc gia Vũ Quang tổ chức tiếp nhận 1 cá thể rùa răng quý hiếm do 2 học sinh trên địa bàn phường giao nộp.
Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 10/9, em Lê Bảo Khanh (SN 2014) và em Lê Đức Nhân (SN 2011) trong lúc đi câu cá tại khu vực đê sông Rào Cái, thuộc địa bàn phường Thành Sen đã phát hiện một cá thể rùa.
Nhận định đây có thể là loài động vật hoang dã quý hiếm, cần được bảo vệ, 2 em đã báo với Công an phường, UBND phường để cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý theo quy định.
Theo lực lượng kiểm lâm, đây là cá thể rùa răng quý hiếm, nặng 9kg, có tên khoa học là Heosemys annandalii, hiện sức khỏe bình thường.
Loài rùa này thuộc nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Sau khi tiếp nhận, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục thực hiện chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên.
Việc chủ động thông báo, bàn giao cá thể rùa quý hiếm của 2 học sinh là hành động có ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học.
Để đạt mục tiêu trên, Hà Tĩnh ưu tiên phát triển các ngành có khả năng tạo nhiều việc làm như công nghiệp chế biến, chế tạo, luyện kim, năng lượng, logistics, thương mại, du lịch, dịch vụ, kinh tế số...
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, công khai thông tin hằng ngày với phụ huynh học sinh về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn...
BHXH tỉnh Hà Tĩnh đồng bộ chuyển đổi số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ, góp phần chuẩn hóa, liên thông dữ liệu, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý.
Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mẹ Nguyễn Thị Rớt (xã Hương Khê, Hà Tĩnh).
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam yêu cầu các cơ sở giáo dục tập trung khẩn trương rà soát từng học sinh, nhà trường còn thiếu sách giáo khoa, cụ thể từng tên sách, từng tập, tổng hợp gửi về trước 11h ngày 12/9.
Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ khiến một số phụ huynh ở Hà Tĩnh phải tính đến phương án photocopy, in sách cho con học tạm. Tuy nhiên, không ít người lo lắng việc sao chép có thể vi phạm bản quyền.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu hình thành tại Hà Tĩnh - quê hương của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác một trung tâm bảo tồn quốc gia về y học cổ truyền.