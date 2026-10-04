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[Infographic] Công thức tính lương, phụ cấp công vụ khi được điều chỉnh lên 55%

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Trong nghị định vừa được ban hành, Chính phủ quy định mới về tỷ lệ phụ cấp công vụ tính theo mức lương hiện hưởng và các phụ cấp nếu có với cán bộ, công chức cấp xã, phường.

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Chủ đề Chủ trương - Chính sách

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