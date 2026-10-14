Trang bị kỹ năng nhận diện, hỗ trợ người bị bạo lực tại cộng đồng

Sáng 14/10, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới” năm 2026.

Đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 35 cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đến từ các bệnh viện, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế và công chức các xã, phường.

Trong 3 ngày (từ 14 - 16/10), các học viên được trang bị kiến thức về giới, bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới; nhận diện các hình thức bạo lực, nguyên nhân, hậu quả và những quy định pháp luật liên quan đến phòng ngừa, ứng phó với bạo lực.

Giảng viên, Tiến sĩ Lê Thị Thúy Ngà hướng dẫn học viên các kỹ năng liên quan đến giới, giới tính.



Tại lớp tập huấn, các giảng viên tập trung hướng dẫn học viên kỹ năng hỗ trợ người bị bạo lực như: quan sát, đặt câu hỏi, lắng nghe tích cực, thấu cảm, phản hồi và xử lý các tình huống đặc biệt, nhất là trường hợp nạn nhân là trẻ em, người khuyết tật...

Các học viên đồng thời thực hành quy trình tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu, xây dựng kế hoạch hỗ trợ, quản lý hồ sơ đến các dịch vụ phù hợp.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 35 cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội.



Thông qua các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành tình huống và đóng vai, lớp tập huấn hướng đến nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng, bảo đảm việc hỗ trợ lấy người bị bạo lực làm trung tâm.

Nhóm học viên thực hành tình huống về định kiến giới, chuẩn mực giới và khuôn mẫu giới, nhạy cảm giới và cung cấp dịch vụ có nhạy cảm giới.

Cũng tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu cơ chế phối hợp, chuyển gửi giữa các dịch vụ và kết nối với Ngôi nhà Ánh Dương tại Hà Tĩnh, góp phần tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày (từ 14-16/10).



Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy nhân rộng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam nhằm tăng cường hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, 2026-2027” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ thông qua Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam.