Phổ biến những điểm mới của chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp

(Baohatinh.vn) - Các điểm mới của Luật BHXH năm 2024, Luật Việc làm năm 2025 cùng những quy định liên quan được phổ biến đến doanh nghiệp, người lao động tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Sáng 27/10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với BHXH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tuyên truyền những điểm mới của Luật BHXH và chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp và người lao động tại Công ty CP quốc tế Lào - Việt (KKT Vũng Áng, phường Vũng Áng). Tham gia hội nghị có hơn 200 người lao động.
Tại hội nghị, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh truyền đạt các nội dung những điểm mới của Luật BHXH năm 2024; Luật Việc làm năm 2025; Nghị định số 374/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm và các văn bản liên quan.
Bên cạnh đó, người lao động và đại diện doanh nghiệp còn được hướng dẫn một số nội dung về nộp hồ sơ trực tuyến, kết nối sàn giao dịch việc làm.
Cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty CP quốc tế Lào – Việt được tuyên truyền các quy định của pháp luật lao động, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm.
Thông qua hội nghị tuyên truyền, người lao động được cập nhật các quy định liên quan, hiểu rõ hơn quyền lợi, trách nhiệm trong quá trình tham gia và thực hiện chính sách bảo hiểm.
Đây cũng là dịp để các cơ quan chuyên môn giải đáp những vướng mắc về chế độ, chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về lao động, việc làm và BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tại doanh nghiệp.
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