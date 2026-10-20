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Hà Tĩnh có 45 thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi

An Nhiên (tổng hợp)
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(Baohatinh.vn) - Theo quyết định vừa ban hành của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Hà Tĩnh có 45 thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, không có thôn đặc biệt khó khăn.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa ban hành Quyết định số 871/QĐ-BDTTG về việc công bố danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 (đợt 2).

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Trẻ em bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh).

Theo đó, cơ quan này công bố danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 của 5 tỉnh gồm Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa và An Giang, có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2026.

Danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 ban hành kèm theo Quyết định này thay thế danh sách tương ứng đã được công bố, sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29/1/2026, Quyết định số 104/QĐ-BDTTG ngày 27/2/2026 và Quyết định số 255/QĐ-BDTTG ngày 8/5/2026 của Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo, đối với các tỉnh có danh sách được công bố tại Quyết định này.

Theo quyết định, Hà Tĩnh có 45 thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, có 8 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và 42 thôn thuộc vùng miền núi, không có thôn đặc biệt khó khăn tại các xã Sơn Kim 1, Sơn Tây, Sơn Kim 2, Vũ Quang, Sơn Hồng, Phúc Trạch, Hương Khê và Hương Xuân.

Danh sách 45 thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Hà Tĩnh

TT
Tên xã
Tên thôn vùng đồng bào DTTS&MN
Thôn thuộc vùng
Thôn đặc biệt khó khăn
Dân tộc thiểu số
Miền núi
Tổng cộng
45
8
42
0
1
Xã Sơn Kim 1
6
1
6
0
1
Thôn Trưng
x
2
Thôn Khe Sú
x
3
Thôn Kim Cương 2
x
4
Thôn Kim Cương 1
x
5
Thôn Hà Trai
x
x
6
Thôn Vũng Tròn
x
2
Xã Sơn Tây
7
0
7
0
1
Thôn Hà Tân
x
2
Thôn Hoàng Nam
x
3
Thôn Kim Thành
x
4
Thôn Hà Chua
x
5
Thôn Trung Tâm
x
6
Thôn Tây Sơn
x
7
Thôn Phố Tây
x
3
Xã Sơn Kim 2
5
1
5
0
1
Thôn Quyết Thắng
x
2
Thôn Hạ Vàng
x
3
Thôn Chế Biến
x
4
Thôn Làng Chè
x
x
5
Thôn Tiền Phong
x
4
Xã Vũ Quang
9
1
9
0
1
Thôn Hương Điền
x
2
Thôn Bình Yên
x
3
Thôn Sơn Thọ
x
4
Thôn Tân Sơn
x
5
Thôn Hương Đại
x
6
Thôn Hòa Bình
x
7
Thôn Hương Minh
x
8
Thôn Hương Thọ
x
9
Thôn Hương Quang
x
x
5
Xã Sơn Hồng
5
0
5
0
1
Thôn Tây Hồng
x
2
Thôn Trung Hồng
x
3
Thôn Hồng Lĩnh
x
4
Thôn Đồng Hồng
x
5
Thôn Trung Lĩnh
x
6
Xã Phúc Trạch
5
3
3
0
1
Thôn La Khê
x
2
Thôn Hương Trạch
x
3
Thôn Nam Hương
x
4
Thôn Hương Liên
x
5
Bản Rào tre (Hương Liên)
x
x
7
Xã Hương Khê
1
1
0
0
1
Thôn Phú Lâm
x
8
Xã Hương Xuân
7
1
7
0
1
Thôn Trường Sơn
x
2
Thôn Hương Vĩnh
x
3
Thôn Bản Giàng II
x
x
4
Thôn Trường Giang
x
5
Thôn Hương Lâm
x
6
Thôn Thuận Hòa
x
7
Thôn Chúc A
x

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