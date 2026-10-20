Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa ban hành Quyết định số 871/QĐ-BDTTG về việc công bố danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 (đợt 2).

Trẻ em bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh).

Theo đó, cơ quan này công bố danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 của 5 tỉnh gồm Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa và An Giang, có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2026.

Danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 ban hành kèm theo Quyết định này thay thế danh sách tương ứng đã được công bố, sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29/1/2026, Quyết định số 104/QĐ-BDTTG ngày 27/2/2026 và Quyết định số 255/QĐ-BDTTG ngày 8/5/2026 của Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo, đối với các tỉnh có danh sách được công bố tại Quyết định này.

Theo quyết định, Hà Tĩnh có 45 thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, có 8 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và 42 thôn thuộc vùng miền núi, không có thôn đặc biệt khó khăn tại các xã Sơn Kim 1, Sơn Tây, Sơn Kim 2, Vũ Quang, Sơn Hồng, Phúc Trạch, Hương Khê và Hương Xuân.

Danh sách 45 thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Hà Tĩnh