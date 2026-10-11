Tăng phụ cấp công vụ, tiếp thêm động lực cho cán bộ, công chức cấp xã

Sau 5 năm công tác tại Hội Nông dân xã Hương Thủy (huyện Hương Khê cũ), khi sắp xếp đơn vị hành chính, chị Trần Thị Thành (SN 1987) chuyển về làm việc tại Văn phòng Đảng ủy xã Hà Linh. Quãng đường từ nhà chị đến cơ quan dài 7 km, khối lượng công việc mới tăng lên đáng kể.

Chị Trần Thị Thành (ngoài cùng bên trái) và các đồng nghiệp rất vui mừng khi Nghị định 381 được ban hành.

Ngoài nhiệm vụ văn thư, chị Thành còn kiêm nhiệm thư ký các cuộc họp; hỗ trợ tổng hợp thông tin, số hóa hồ sơ đảng viên… Thế nên, làm việc ngoài giờ, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật đã trở thành chuyện bình thường đối với chị và đồng nghiệp.

Bởi vậy, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP ngày 2/10/2026 quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam ở xã, phường, đặc khu (gọi tắt là Nghị định 381), chị Thành không giấu được niềm vui.

Xã Hà Linh hiện có 54 cán bộ, công chức đang làm việc tại các phòng, ban.

Chị Thành chia sẻ: “Theo tính toán, thu nhập của tôi sẽ tăng thêm khoảng 1,7 triệu đồng/tháng khi áp dụng Nghị định 381. Số tiền này tuy không quá lớn nhưng rất thiết thực với đời sống gia đình, đồng thời là nguồn động viên để tôi thêm yên tâm, trách nhiệm hơn với công việc”.

Niềm vui của chị Thành cũng là tâm trạng chung của đội ngũ cán bộ, công chức xã Hà Linh - địa bàn miền núi rộng, điều kiện đi lại nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Phùng Dũng - Trưởng ban Xây dựng đảng xã Hà Linh cho biết: “Hiện, xã có 54 cán bộ, công chức làm việc tại các phòng, ban thuộc khối chính quyền, Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; trong đó, có 6 người được điều động từ cấp tỉnh, huyện về. Địa bàn rộng, đời sống còn nhiều khó khăn, trong khi yêu cầu công việc ngày càng cao. Vì vậy, chính sách tăng phụ cấp công vụ là sự động viên kịp thời, giúp cán bộ xã thêm yên tâm công tác, gắn bó với cơ sở”.

Phòng Kinh tế, UBND xã Thiên Cầm hiện thiếu 5 chỉ tiêu so với định biên.

Nếu tại Hà Linh, đặc thù về điều kiện địa bàn làm tăng thêm những vất vả cho đội ngũ cán bộ thì ở xã Thiên Cầm, áp lực công việc còn đến từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng lớn. Địa phương đang tập trung khai thác tiềm năng du lịch biển, triển khai các dự án lớn và giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, nông nghiệp. Trong khi đó, toàn xã có 54 cán bộ, công chức, thiếu 11 chỉ tiêu so với định biên; riêng Phòng Kinh tế thiếu 5 người.

Từ chỗ đảm nhận 2 đầu việc khi công tác tại Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên (cũ), nay anh Lê Anh Tuấn (SN 1981) - công chức Phòng Kinh tế, UBND xã Thiên Cầm phải phụ trách tới 12 đầu việc. Khối lượng nhiệm vụ tăng, nhân lực thiếu khiến áp lực công việc ngày càng lớn. Nghị định 381 được triển khai, thu nhập của anh Tuấn sẽ tăng thêm khoảng 3,5 triệu đồng/tháng.

Anh Lê Anh Tuấn có thêm động lực cống hiến khi được hưởng chính sách tăng phụ cấp công vụ.

Anh Tuấn chia sẻ: “Dù công việc vất vả, chúng tôi vẫn luôn động viên nhau nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Khi biết chính sách mới có hiệu lực, tôi vô cùng phấn khởi. Khoản thu nhập tăng thêm là động lực để bản thân tiếp tục cố gắng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc”.

Từ thực tiễn địa phương, ông Phạm Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho rằng: “Việc tăng phụ cấp công vụ thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, chính sách này góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để cán bộ yên tâm công tác, phát huy năng lực, tinh thần chủ động, đổi mới trong thực thi công vụ. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân”.

Nghị định 381 tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tiếp tục nỗ lực cống hiến trong công việc.

Theo số liệu từ cơ quan chức năng, Hà Tĩnh hiện có 4.272 cán bộ, công chức công tác tại các xã, phường. Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ cấp xã đã cơ bản đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, thích ứng nhanh để tham mưu thực hiện nhiệm vụ; tận tụy phục vụ Nhân dân.

Trong bối cảnh yêu cầu công việc ngày càng cao, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở không chỉ phụ thuộc vào tổ chức bộ máy mà còn ở chất lượng, tinh thần cống hiến của mỗi cán bộ. Sự quan tâm đúng mức về chế độ, chính sách sẽ tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ cấp xã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng chính quyền gần dân, trách nhiệm và hiệu quả.