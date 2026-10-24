Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Chính sách

Bộ Nội vụ hướng dẫn về chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Bộ Nội vụ vừa có công văn hướng dẫn thực hiện chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, bảo đảm giải quyết chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

ttxvn-0609-tinh-gon-bo-may-1jpg.png
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương báo cáo gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 25/10. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN).

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt là ngành giáo dục và người hoạt động không chuyên trách cấp cơ sở.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4551/VPCP-TKBT và căn cứ Nghị định số 154/2025/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tập trung thực hiện các nhóm nội dung trọng tâm.

Đối với viên chức ngành giáo dục trong quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương quán triệt nghiêm túc Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Thông báo số 105-TB/VPTW) về chuẩn bị năm học 2026-2027 và triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Công tác sắp xếp cơ sở giáo dục và bố trí đội ngũ nhà giáo phải gắn liền với việc khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Các địa phương cần nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục để tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu phục vụ năm học 2026-2027. Đồng thời, thực hiện rà soát tổng thể phương án sắp xếp, cơ cấu lại và điều động đội ngũ giáo viên, nhân sự hỗ trợ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình xem xét giải quyết chính sách tinh giản biên chế khi sắp xếp cơ sở giáo dục, Bộ Nội vụ lưu ý đối với số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục còn lại: Do các địa phương quyết định hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, trên cơ sở áp dụng Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP và các giải pháp khắc phục thừa, thiếu giáo viên.

Đối với trường hợp đã được xem xét giải quyết trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP nhưng thời điểm nghỉ việc sau khi Nghị quyết có hiệu lực, Bộ Nội vụ hướng dẫn nếu đã được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vào vị trí việc làm mới phù hợp với trình độ, năng lực tại cơ sở giáo dục sau sắp xếp thì không đặt vấn đề giải quyết tinh giản biên chế; nếu thuộc đối tượng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 21/CT-TTg, Văn bản số 4551/VPCP-TKBT) và Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà (Văn bản số 6435/VPCP-TCCV), Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát và chịu trách nhiệm giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp lại.

Các địa phương phải bảo đảm giải quyết đúng đối tượng, đúng chính sách, trình tự, thủ tục theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ (Công văn số 7031/BNV-TCBC và 7617/BNV-TCBC). Trường hợp phát hiện sai sót, địa phương có trách nhiệm khắc phục kịp thời theo quy định.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo nhanh kết quả giải quyết chính sách đối với các đối tượng nêu trên. Báo cáo của các địa phương gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 25/10/2026./.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/bo-noi-vu-huong-dan-ve-chinh-sach-tinh-gian-bien-che-theo-nghi-dinh-so-154-post1143819.vnp

Tin liên quan

Tags:

#tinh giản biên chế #chính sách tinh giản biên chế #Nghị định số 154 #sắp xếp các cơ sở giáo dục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bố trí trụ sở, tài sản dôi dư phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính

Miễn, giảm tiền thuê nhà cho một số tổ chức từ 16/10

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quy định chính sách ưu đãi tiền thuê nhà đối với một số tổ chức, cơ sở thực hiện xã hội hóa và hợp tác xã trên địa bàn. Chính sách có hiệu lực từ ngày 16/10/2026, được áp dụng trong toàn bộ thời gian thuê nếu đáp ứng đủ điều kiện.
Quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10

Quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10

Từ tháng 10, loạt quy định mới về phí giảm ùn tắc, tiêu chí xét khen thưởng, thí điểm luật sư công, vận hành quỹ học bổng quốc gia, tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội… có hiệu lực thi hành.
Ngăn bạo lực, giữ bình yên mái ấm gia đình

Ngăn bạo lực, giữ bình yên mái ấm gia đình

Dù bạo lực gia đình tại Hà Tĩnh đã giảm đáng kể, những góc khuất âm ỉ vẫn tồn tại. Việc nhận diện và ngăn chặn nguy cơ từ sớm là chìa khóa để giữ gìn mái ấm an toàn, bình yên.
Để trật tự xây dựng đi vào nền nếp

Để trật tự xây dựng đi vào nền nếp

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai song song với việc hoàn thiện cơ chế, phân định rõ trách nhiệm quản lý ở cơ sở.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!