Nghiên cứu chế độ cho hiệu trưởng "siêu trường" sau sáp nhập

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 523 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và tình hình triển khai xây dựng, vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục có quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường.

Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (Hà Nội), trong một giờ sinh hoạt dưới cờ với học sinh (Ảnh: Minh Phong).

Đồng thời, nghiên cứu chính sách đối với cán bộ quản lý, nhân viên sau sắp xếp không còn vị trí việc làm phù hợp. Trong đó, cần quan tâm các trường hợp có nguyện vọng nghỉ hưu, tinh giản biên chế, thôi giữ chức vụ quản lý hoặc chuyển công tác nhưng chưa thuộc đối tượng được giải quyết theo Nghị định số 154 và Nghị quyết số 37 của Chính phủ. Nội dung này cần báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10.

Cùng với đó, cơ quan này được giao rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp, bảo đảm phù hợp với mô hình cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong năm 2026.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phó Thủ tướng giao cơ quan này làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình sắp xếp, tổ chức và vận hành cơ sở giáo dục.

Cơ quan này cũng được yêu cầu rà soát, hoàn thiện các quy định về tổ chức, quản trị cơ sở giáo dục sau sắp xếp, nhất là đối với những trường có quy mô đặc biệt lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường.

Bên cạnh đó, đề xuất hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, số lượng cấp phó, cơ cấu đội ngũ, chế độ làm việc của giáo viên và các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục.

Các nội dung này cần tính đến quy mô học sinh, số lớp, số cấp học, số phân hiệu, điểm trường, khoảng cách địa lý và phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, không cào bằng giữa các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa tại những địa bàn có đủ điều kiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11.

Thực tế, sau sắp xếp mạng lưới trường học, nhiều cơ sở giáo dục có quy mô lớn, đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý, điều hành. Có thể kể đến Trường Tiểu học Nha Trang (Khánh Hòa) có hơn 10.500 học sinh, trong khi Trường THCS Hoàng Liệt (Hà Nội) có hơn 6.100 học sinh.

Kết luận nêu rõ, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giảm được 18.975 đầu mối cơ sở giáo dục công lập (tương đương 50,6%), vượt mức mục tiêu tối thiểu 30%. Cơ cấu lại đội ngũ nhà giáo, tăng cường nhân lực trực tiếp giảng dạy với 28.217 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được chuyển sang công tác giảng dạy; hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp cơ bản được duy trì ổn định, bảo đảm quyền học tập của học sinh.