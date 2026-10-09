Số hóa để phục vụ người tham gia bảo hiểm ngày càng tốt hơn

Thay vì phải mang theo nhiều loại giấy tờ hoặc trực tiếp đến cơ quan BHXH để tra cứu thông tin, người dân có thể sử dụng VssID, VNeID và căn cước công dân (CCCD) để thực hiện nhiều thủ tục thuận tiện hơn. Đặc biệt, việc sử dụng CCCD gắn chip trong khám, chữa bệnh BHYT đã phát huy hiệu quả rõ nét.

Người dân sử dụng CCCD đăng ký khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở y tế.

Đến nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai sử dụng CCCD gắn chip. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 7,8 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD, trong đó hơn 7 triệu lượt xác thực thành công.

100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh đã triển khai sử dụng CCCD trong đăng ký khám, chữa bệnh.



Mắc bệnh tim mạch nên hằng tháng bà Nguyễn Thị Hợi (77 tuổi, phường Thành Sen) đều đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khám và lấy thuốc định kỳ. Bà Hợi chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần đi khám, chữa bệnh hoặc cần kiểm tra thông tin BHYT, tôi thường phải chuẩn bị các giấy tờ liên quan. Nay, việc sử dụng CCCD và các ứng dụng số thuận tiện hơn nhiều. Tôi có thể nhờ con, cháu chủ động tra cứu thông tin, theo dõi lịch sử khám, chữa bệnh, cấp thuốc BHYT trên điện thoại, tiết kiệm thời gian và giảm bớt giấy tờ khi thực hiện các thủ tục”.

Theo BHXH tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 1.233.016/1.233.107 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,99%, dẫn đầu toàn quốc (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội).

Sử dụng số định danh cá nhân/CCCD thay thế mã số BHXH giúp cơ quan BHXH quản lý, tra cứu, đối chiếu và giải quyết các chế độ, chính sách thuận lợi hơn.



Đồng thời, từ ngày 1/9/2026, BHXH tỉnh đã thực hiện chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/CCCD thay thế mã số BHXH, bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là nền tảng quan trọng để ngành BHXH chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và cung cấp dịch vụ số.

Đối với doanh nghiệp, việc đẩy mạnh giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến giúp các đơn vị chủ động kê khai, điều chỉnh thông tin, theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ, giảm hồ sơ giấy và thời gian đi lại.

Ông Phan Thanh Tùng - Phó Giám đốc Nhân sự, Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach (Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, phường Nam Hồng Lĩnh) cho biết: “Việc thực hiện các thủ tục BHXH qua giao dịch điện tử giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kê khai, điều chỉnh thông tin và theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ. Nhiều công việc được thực hiện ngay tại đơn vị, giảm thời gian đi lại và chi phí hành chính. Chúng tôi mong muốn các nền tảng số tiếp tục được hoàn thiện để việc giao dịch ngày càng thuận lợi”.

Hiện, BHXH tỉnh Hà Tĩnh cung cấp 84 dịch vụ công, trong đó có 70 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 14 dịch vụ công trực tuyến một phần. Toàn bộ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ theo phương thức giao dịch điện tử tại cơ quan BHXH đạt khoảng 96%.

Thông qua dịch vụ công liên thông, BHXH tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 63.415 hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.416 hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí, tử tuất. Nhờ liên thông dữ liệu, thời gian chờ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày; thời gian giải quyết hưởng mai táng phí giảm từ 10 ngày xuống 7 ngày.

Cán bộ BHXH tỉnh Hà Tĩnh ứng dụng công nghệ số trong xử lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ.



Cùng với số hóa dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động chuyên môn, quản lý và điều hành. Một trong những hướng triển khai là xây dựng trợ lý ảo AI hỗ trợ cán bộ tra cứu văn bản, chế độ, chính sách, quy trình nghiệp vụ và xử lý các tình huống phát sinh.

Trợ lý ảo AI hỗ trợ cán bộ BHXH tỉnh Hà Tĩnh tra cứu nhanh các quy định, chính sách và thông tin nghiệp vụ.



Từ đầu năm 2026 đến nay, BHXH tỉnh đã bàn giao, triển khai 65 tài khoản hệ thống văn phòng thông minh tích hợp trợ lý ảo AI cho các phòng nghiệp vụ và BHXH cơ sở; đồng thời phổ biến, tập huấn kiến thức, kỹ năng ứng dụng AI cho 247 cán bộ, viên chức, người lao động.

Ông Phan Văn Thân - Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, BHXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Khai thác dữ liệu số và nghiên cứu ứng dụng AI đang góp phần thay đổi phương thức làm việc, hỗ trợ cán bộ tiếp cận thông tin nhanh hơn, nâng cao hiệu quả tham mưu và giải quyết công việc. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, nâng cao kỹ năng số, khuyến khích sáng kiến ứng dụng công nghệ, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin”.

Chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh trong quản lý, chi trả các chế độ. Đến nay, toàn tỉnh có 71.382/71.387 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhận chế độ qua tài khoản cá nhân, đạt gần 100%; tỷ lệ chi trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản đạt 100%. Cùng với đó, 100% cán bộ, viên chức, người lao động BHXH tỉnh được cấp chữ ký số; 100% hồ sơ, văn bản công việc được xử lý trên môi trường điện tử.

Từ nền tảng dữ liệu được chuẩn hóa và các dịch vụ được số hóa, chuyển đổi số đang góp phần rút ngắn thời gian, giảm thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ của BHXH Hà Tĩnh. Mục tiêu là đưa công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho cán bộ, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.