Miễn, giảm tiền thuê nhà cho một số tổ chức từ 16/10

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Theo quy định, các đối tượng được hưởng chính sách gồm tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhưng chưa có trụ sở làm việc; cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đáp ứng các tiêu chí theo quy định.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước cũng được ưu đãi khi thuê nhà làm trụ sở, nhà kho, cửa hàng mua bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mức ưu đãi được quy định cụ thể: tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được miễn toàn bộ tiền thuê nhà trong suốt thời gian thuê; cơ sở thực hiện xã hội hóa được giảm tiền thuê nhà bằng số tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê.

Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác, mức giảm tiền thuê nhà bằng 50% số tiền thuê đất, áp dụng trong toàn bộ thời gian thuê.

Để được hưởng chính sách, các đối tượng thuê phải thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định. Trường hợp không thực hiện thủ tục, tiền thuê nhà vẫn phải nộp theo quy định hiện hành.

Các khoản tiền thuê được miễn, giảm không được tính vào giá thành sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho xã hội.

Cơ quan quản lý, kinh doanh nhà có trách nhiệm phối hợp kiểm tra điều kiện hưởng ưu đãi định kỳ trước ngày 31/12 hằng năm hoặc kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Nếu đối tượng thuê không còn đáp ứng điều kiện, chính sách ưu đãi sẽ bị dừng. Khoản tiền đã được miễn, giảm không đúng thời gian đủ điều kiện phải được hoàn trả theo quy định.

Đối với các hợp đồng thuê nhà, đất đang được hưởng ưu đãi theo Nghị quyết số 152/2025/NQ-HĐND, chính sách mới tiếp tục được áp dụng cho thời hạn còn lại của hợp đồng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.