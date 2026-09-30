Gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển doanh nghiệp

Chiều 30/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Thuế tỉnh, Thống kê tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn giai đoạn 2024 - 2026. Tham dự có các đồng chí: Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Thống kê tỉnh, kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026 cho thấy, đến ngày 31/12/2025, toàn tỉnh có 8.901 đơn vị đang tồn tại; trong đó 6.104 đơn vị đang hoạt động, 1.224 đơn vị tạm ngừng, chờ giải thể và 1.573 đơn vị không có doanh thu, không có chi phí.

Số doanh nghiệp, HTX đang hoạt động năm 2025 tăng từ 5.669 lên 6.104 đơn vị so với năm 2024; số lao động tăng từ 81.144 lên 83.946 người. Tuy nhiên, số doanh nghiệp, HTX giải thể, tạm ngừng hoạt động hằng năm có xu hướng tăng, từ 613 đơn vị năm 2021 lên 1.194 đơn vị năm 2025.

Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa chiếm 97,95% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là khu vực có vai trò quan trọng trong tạo việc làm nhưng cũng dễ chịu tác động bởi biến động thị trường, chi phí sản xuất tăng, hạn chế về vốn, công nghệ và thị trường.

Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Nguyễn Trung Thành báo cáo, giải trình các nội dung liên quan đến ngành.

Theo Thống kê tỉnh, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về năng lực quản trị, vốn, chất lượng nguồn nhân lực, thương hiệu, đổi mới công nghệ và khả năng tham gia chuỗi cung ứng. Hạ tầng kỹ thuật tại một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu chức năng chưa đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn khó khăn. Khi các dự án lớn đi vào hoạt động, nhu cầu tuyển dụng, giữ chân lao động có tay nghề, nhân lực quản trị và nhân lực có kỹ năng công nghệ cũng tạo thêm áp lực đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về công tác quản lý thuế, Thuế tỉnh cho biết hiện có 8.483 doanh nghiệp đang hoạt động; trong đó 3.026 doanh nghiệp, tổ chức có phát sinh thuế. Các chính sách miễn, giảm thuế, phí và các khoản phải nộp ngân sách được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, 8.187 doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn, giảm lệ phí môn bài với tổng số tiền 15,4 tỷ đồng; 843 hồ sơ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 252,2 tỷ đồng; 5.353 hồ sơ được giảm thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền 3.549 tỷ đồng.

Tuy vậy, việc thực hiện chính sách thuế, hóa đơn điện tử và chuyển đổi số vẫn gặp khó khăn, nhất là đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh do hạn chế về nhân lực kế toán, năng lực công nghệ, chi phí đầu tư ban đầu và khả năng cập nhật quy định mới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ chất lượng phát triển doanh nghiệp, nhất là nguyên nhân số doanh nghiệp tạm ngừng, chờ giải thể gia tăng trong khi lợi nhuận toàn khu vực vẫn ở mức âm. Các ý kiến đề nghị đánh giá thực chất hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khả năng tiếp cận vốn, đất đai, thị trường, công nghệ và nguồn nhân lực; đồng thời làm rõ những khó khăn trong thực hiện chính sách thuế, hóa đơn điện tử và chuyển đổi số.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng đề nghị đánh giá thực chất tình hình phát triển doanh nghiệp, không chỉ ở số lượng mà cần làm rõ năng lực hoạt động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng duy trì, mở rộng quy mô. Đồng chí lưu ý phân tích cụ thể nguyên nhân doanh nghiệp tạm ngừng, giải thể gia tăng, nhất là những khó khăn về vốn, thị trường, đất đai, nhân lực và thủ tục hành chính.

Đồng chí Dương Tất Thắng đề nghị tiếp tục rà soát hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, xác định những chính sách thực sự phát huy hiệu quả, những nội dung còn khó tiếp cận để kịp thời điều chỉnh. Kết quả giám sát cần chỉ rõ các điểm nghẽn, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và đề xuất giải pháp khả thi, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục làm rõ hiệu quả thực chất của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là mức độ tiếp cận, khả năng hấp thụ chính sách của doanh nghiệp nhỏ và vừa; phân tích cụ thể những khó khăn, vướng mắc đang cản trở quá trình phát triển doanh nghiệp.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhấn mạnh, kết quả giám sát cần phản ánh đầy đủ những kết quả đạt được và các điểm nghẽn từ thực tiễn, qua đó đề xuất giải pháp có trọng tâm, khả thi, nhất là trong tiếp cận vốn, đất đai, thị trường, chuyển đổi số, nguồn nhân lực và cải cách thủ tục hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung số liệu, tài liệu; làm rõ trách nhiệm phối hợp của từng cơ quan trong triển khai chính sách. Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế - Ngân sách tổng hợp, đánh giá và kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.