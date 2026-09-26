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Kinh tế

Viettel đồng hành kiến tạo hệ sinh thái tài chính số tại Vietnam Digital Finance 2026

P.V
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(Baohatinh.vn) - Với sự tham gia tích cực tại Vietnam Digital Finance 2026, Viettel khẳng định vị thế Techco hàng đầu với chiến lược “một điểm chạm - nhiều đích đến” và bộ 3 giải pháp AI đột phá dành cho ngành tài chính - ngân hàng.

Vừa qua, tại Hà Nội, hội thảo và Triển lãm Vietnam Digital Finance 2026 (VDF-2026) do Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bộ Tài chính) chủ trì tổ chức đã chính thức diễn ra. Với chủ đề “xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững”, sự kiện thu hút hơn 700 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia kinh tế, tài chính cùng 18 tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế.

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Lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia kinh tế, tài chính cùng 18 tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế tham dự hội thảo.

Tham gia sự kiện với thông điệp "hội tụ sức mạnh - mở rộng giá trị tài chính số", Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tiếp tục khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống (Telco) thành một tập đoàn công nghệ toàn cầu (Techco), sẵn sàng kết nối dữ liệu và hạ tầng để cùng ngành tài chính - ngân hàng xây dựng tương lai số bền vững.

Dấu ấn Techco tại diễn đàn tài chính số quốc gia

VDF-2026 là diễn đàn thường niên quan trọng nhằm định hình các xu hướng số hóa và chiến lược dữ liệu cho ngành tài chính quốc gia, quy tụ các tên tuổi công nghệ hàng đầu thế giới và Việt Nam như Viettel, FPT, VNPT, IBM, Cisco, Intel, VISA…

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Khách mời tham quan khu vực trải nghiệm của Viettel.

Tại không gian triển lãm của sự kiện, khu vực trải nghiệm của Viettel tạo điểm nhấn lớn với đông đảo đại biểu và khách tham quan nhờ chuỗi giải pháp chuyển đổi số toàn diện: từ quản lý danh tính số, phân tích dữ liệu lớn (Big Data) cho đến các nền tảng số hóa quản trị doanh nghiệp tiên tiến.

Chiến lược "một điểm chạm - nhiều đích đến": giao thoa giữa viễn thông và tài chính

Phát biểu tại hội thảo, đại diện Viettel nhấn mạnh triết lý chuyển dịch trọng tâm từ “phục vụ khách hàng” sang “thấu hiểu sâu sắc nhu cầu người dùng”. Với cơ sở dữ liệu khách hàng lớn về di động và cố định băng rộng, đặc biệt gần một triệu khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Viettel sở hữu năng lực thấu hiểu hành vi số sâu rộng cùng hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam.

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Đại tá Nguyễn Thị Sơn Bình - đại diện Viettel thuyết trình tại hội thảo.

Việc cộng hưởng giữa sức mạnh hạ tầng công nghệ của Viettel và tiềm lực tài chính của hệ thống ngân hàng sẽ tạo nên mô hình hợp tác đa phương: Khách hàng của hệ sinh thái Viettel được tiếp cận các sản phẩm tài chính, tín dụng và thanh toán số một cách nhanh chóng, bảo mật. Khách hàng của hệ thống ngân hàng được tối ưu hóa trải nghiệm số thông qua các dịch vụ được cá nhân hóa sâu sắc, liền mạch trên môi trường trực tuyến.

Bộ ba giải pháp AI đột phá tối ưu hóa vận hành ngành tài chính

Cũng tại diễn đàn, Viettel AI đã giới thiệu bộ ba nền tảng công nghệ lõi ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), trực tiếp giải quyết các bài toán hóc búa về vận hành, chi phí và an toàn thông tin cho khối tài chính - ngân hàng:

1. AI Agent Platform: nền tảng trợ lý ảo tự động hóa toàn trình (end-to-end) các quy trình nghiệp vụ phức tạp. Giải pháp hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ chuyên môn trong việc tự động soạn thảo, trích xuất dữ liệu, phân tích và rà soát hồ sơ, hợp đồng tài chính với độ chính xác và tính bảo mật cao.

2. AI Model Hub (MaaS - Model-as-a-Service): cổng kết nối cho phép các định chế tài chính dễ dàng tích hợp và khai thác hơn 40 mô hình AI chuyên sâu hiệu năng cao thông qua API. Mô hình này giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng triệu USD chi phí đầu tư hạ tầng phần cứng ban đầu, đồng thời cam kết 100% dữ liệu được lưu trữ, huấn luyện và xử lý nội địa tại Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính.

3. Viettel Code Assistant: trợ lý lập trình AI thế hệ mới được phát triển trên nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến (LLM/GLM). Công cụ hỗ trợ các kỹ sư phần mềm tài chính rút ngắn tối đa thời gian phát triển ứng dụng, tự động hóa khâu kiểm thử (testing), rà soát lỗ hổng bảo mật và tối ưu hóa mã nguồn trong môi trường đóng an toàn tuyệt đối.

Sự tham gia tích cực tại Vietnam Digital Finance 2026 là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong của Viettel: Không chỉ dừng lại ở vị thế nhà cung cấp hạ tầng kết nối, Viettel đã và đang là đối tác công nghệ chiến lược toàn diện, cùng ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên kinh tế số.

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Tags:

#Viettel #tài chính số #AI #Vietnam Digital Finance #hạ tầng công nghệ #kỹ thuật số

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