[Infographic] 8 thói quen giúp người nộp thuế hạn chế rủi ro

"Bánh đa nem Hà Tĩnh": Nhãn hiệu chung mở lối cho thương hiệu riêng 23/09/2026 08:08 Nhãn hiệu chứng nhận “Bánh đa nem Hà Tĩnh” giúp các cơ sở sản xuất có thêm công cụ pháp lý để bảo vệ uy tín, nâng chuẩn chất lượng, liên kết sản xuất và mở rộng thị trường.

Xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi, xã Mai Phụ gấp rút ứng phó 23/09/2026 06:05 Sau khi xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) khẩn trương triển khai các biện pháp để khoanh vùng, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Dịch vụ múa lân ở Hà Tĩnh kín lịch khi Trung thu cận kề 23/09/2026 05:15 Lịch diễn của các đoàn múa lân ở Hà Tĩnh gần như kín chỗ khi Trung thu cận kề. Nhiều đoàn phải từ chối bớt lịch hoặc chia thành các nhóm nhỏ để kịp phục vụ khách hàng.

Nuôi ốc bươu đen – hướng đi mới giúp hội viên nông dân xã Đức Quang nâng cao thu nhập 23/09/2026 05:14 Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Hội Nông dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã khuyến khích hội viên mạnh dạn tìm tòi, lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình.

Tăng cường hỗ trợ nông dân tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số 22/09/2026 18:17 Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tăng cường hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn, khoa học - kỹ thuật, công nghệ... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, tạo dư địa tăng trưởng mới cho Hà Tĩnh 22/09/2026 16:05 Hơn 3.000 doanh nghiệp thành lập mới từ khi triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW cho thấy sức bật của kinh tế tư nhân nhưng ẩn sau đó là sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh.

Gỡ điểm nghẽn mặt bằng kéo dài gần 15 năm trên tuyến đường đô thị trung tâm 22/09/2026 15:04 Điểm nghẽn về mặt bằng trên tuyến đường Đồng Quế (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vừa được tháo gỡ, tạo điều kiện để dự án triển khai thông tuyến.

Khởi công dự án nông nghiệp hữu cơ 4F, dấu mốc quan trọng ở Hà Tĩnh 22/09/2026 14:06 Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Khởi công Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng 22/09/2026 11:00 Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng sẽ hình thành trung tâm sản xuất, chế biến nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, xanh, tuần hoàn, bền vững tại Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế 22/09/2026 07:46 Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được để xuất tự chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận ngay trong kỳ tính thuế năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Khai thác lợi thế, nâng giá trị kinh tế vườn đồi Xuân Lộc 22/09/2026 06:00 Hơn 400 ha đất đồi ở thôn Thượng Sơn, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang được khai thác theo hướng đa dạng cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng giá trị sản xuất và tạo nguồn thu ổn định cho người dân.

Chủ động giữ an toàn điện khu dân cư trong mùa mưa bão 21/09/2026 15:30 Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động xử lý các điểm xung yếu trên lưới điện; phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân biết cách phòng tránh, đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão.

Khởi động vụ đông với các loại rau màu truyền thống 21/09/2026 14:00 Rau màu chiếm gần một nửa diện tích cây trồng vụ đông năm 2026 của Hà Tĩnh, vì vậy, nông dân các địa phương đang tập trung làm đất, xuống giống, khởi động vụ sản xuất mới.

Hà Tĩnh thả 9.000 khối rạn nhân tạo góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản 21/09/2026 12:41 Hà Tĩnh triển khai thả 9.000 khối rạn nhân tạo nhằm tạo sinh cảnh cho các loài thủy sản, góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Hà Tĩnh: 10 chi nhánh ngân hàng thương mại cam kết đưa vốn ưu đãi đến người mua nhà ở xã hội 21/09/2026 11:39 10 chi nhánh ngân hàng thương mại tại Hà Tĩnh cam kết khẩn trương triển khai cho vay nhà ở xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ.

Tài chính thị trường ngày 21/9: Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực “về đích” chặng nước rút 21/09/2026 07:48 Cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang tập trung nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Lãi suất cho vay bình quân lên 10,7% một năm 21/09/2026 07:48 Sau một tháng đi ngang, lãi suất cho vay bình quân vọt lên 10,7% do hiệu ứng dây chuyền khi các ngân hàng tăng lãi suất huy động tiền gửi.

Hà Tĩnh đẩy mạnh rà soát, làm sạch hơn 40.000 mã số thuế 21/09/2026 05:20 Hơn 40.000 mã số thuế tại Hà Tĩnh thuộc diện rà soát, làm sạch. Việc xử lý hồ sơ tồn đọng góp phần bảo vệ người nộp thuế, ngăn ngừa gian lận và tạo môi trường kinh doanh minh bạch.

Ứng dụng phần mềm vận hành lưới điện từ xa, xử lý sự cố từ sớm 20/09/2026 14:56 Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy mạnh số hóa trong quản lý và vận hành lưới, giúp nhân viên phát hiện sớm nguy cơ, rút ngắn thời gian xử lý sự cố và nâng cao độ tin cậy cấp điện trên địa bàn.

Khám phá cơ sở sản xuất ngư lưới cụ đầu tiên ở Hà Tĩnh 20/09/2026 08:44 Cơ sở sản xuất ngư lưới cụ của anh Trần Văn Linh (SN 1990, thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền – Hà Tĩnh) được đầu tư máy móc, thiết bị hàng tỷ đồng, mang lại nguồn thu nhập cao.

“Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” hơn 3 thập kỷ gắn bó với hươu sao ở Hà Tĩnh 20/09/2026 05:16 Hơn 30 năm gắn bó với nghề nuôi hươu sao, bà Chu Thị Hồng Hà (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) đã bền bỉ vượt qua thăng trầm, đổi mới cách làm và xây dựng mô hình hiệu quả, đưa sản phẩm nhung hươu vươn xa.

Tưới ngập - khô xen kẽ, giảm phát thải trên đồng ruộng Xuân Lộc 19/09/2026 14:30 Việc ứng dụng tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) vào canh tác lúa được người dân Xuân Lộc (Hà Tĩnh) áp dụng trong vụ xuân và hè thu 2026, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu.

Hà Tĩnh tiếp tục khai thác dư địa, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm 19/09/2026 13:01 Để duy trì đà tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10%, từ nay đến cuối năm, Hà Tĩnh tiếp tục khai thác các dư địa từ công nghiệp, xây dựng, đầu tư công và các lĩnh vực còn tiềm năng.

Không để thực phẩm bẩn “phá cỗ” Tết Trung thu 19/09/2026 08:23 Việc tăng cường kiểm tra, giám sát của các đoàn liên ngành từ cấp tỉnh đến cơ sở ở Hà Tĩnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân dịp Tết Trung thu.

“Đánh thức” MICE tạo động lực mới cho du lịch Hà Tĩnh 19/09/2026 05:10 Với lợi thế hạ tầng giao thông ngày càng kết nối rộng mở và nguồn tài nguyên phong phú, Hà Tĩnh đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển du lịch MICE. Đây được xem là “chìa khóa” quan trọng giúp tăng doanh thu, bù đắp khoảng trống và giảm thiểu tính mùa vụ của du lịch địa phương.

Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt tiến độ, xử lý nhà thầu chậm tiến độ 19/09/2026 05:05 Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tăng cường quản lý công trường, kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng, an toàn và xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ. Hà Tĩnh là một trong 9 địa phương được yêu cầu triển khai các nội dung này.

Hà Tĩnh linh hoạt sản xuất vụ đông, nâng cao chất lượng nông sản 18/09/2026 15:32 Vụ đông năm 2026, các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động bố trí thời vụ, lựa chọn cây trồng phù hợp, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả và thu nhập cho người dân.

Giữ thông “cửa thoát lũ” cho đô thị trung tâm Hà Tĩnh 18/09/2026 13:30 Là địa bàn nằm ở cuối nguồn tiêu thoát nước của khu vực trung tâm Hà Tĩnh, phường Trần Phú được ví như một trong những “cửa thoát lũ” quan trọng của toàn vùng.