[Infographic] Các lỗi vi phạm về thuế, hóa đơn

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường kỷ cương, không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỉ lệ học sinh giỏi cho giáo viên; rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hoạt động hình thức gây áp lực thành tích, xây dựng môi trường 'dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật'.
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai song song với việc hoàn thiện cơ chế, phân định rõ trách nhiệm quản lý ở cơ sở.
Hướng tới Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh vận động, huy động nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động an sinh thiết thực, tạo thêm điểm tựa để người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, màn múa lân sôi động cùng những phần quà ý nghĩa đã mang đến một đêm Trung thu vui tươi, đầm ấm cho con em cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Formosa Hà Tĩnh.
Hơn 2.000 người cao tuổi cùng hòa mình trong màn đồng diễn tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần “Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi hoàng kim”. Đồng hành cùng chương trình, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure mang đến các hoạt động tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, tiếp tục hành trình nhiều năm cùng người cao tuổi sống khỏe, sống vui và tận hưởng trọn vẹn những năm tháng đáng quý của cuộc đời.
Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung một số nhóm phương tiện được miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc, trong đó có xe chở hài cốt liệt sĩ, xe vận chuyển hàng cứu trợ và xe của cơ quan quản lý đường bộ làm nhiệm vụ.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Dịp Trung thu, thị trường xuất hiện nhiều loại đồ chơi bắt mắt nhưng không ít sản phẩm không rõ nguồn gốc, thiếu thông tin bằng tiếng Việt, thậm chí mô phỏng súng, dao, kiếm... tiềm ẩn rủi ro về chất lượng, an toàn và tác động không mong muốn đến trẻ nhỏ.
Theo khoản 8, Điều 3, Luật Nhà ở năm 2023, có một số hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình quản lý và sử dụng nhà chung cư. Người dân cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi của mình và đảm bảo an toàn, trật tự nơi sinh sống.
Chương trình tri ân người có công do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) triển khai đang được thực hiện tại Hà Tĩnh, góp phần sẻ chia, chăm lo thiết thực cho các Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh nặng.
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