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Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026

P.V (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Trong Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng dịp Trung thu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Đất nước đặt niềm tin vào thế hệ các cháu, những chủ nhân tương lai.

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, ngày 19/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam.

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đội viên tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các cháu thiếu niên, nhi đồng yêu quý!

Nhân dịp Tết Trung Thu 2026, tôi thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thân thương, trìu mến nhất.

Trung Thu đến, các cháu lại háo hức chờ trăng lên, cùng nhau rước đèn, xem múa lân, phá cỗ, nghe chuyện cổ tích Chú Cuội, Chị Hằng... Dưới ánh trăng, có tiếng cười trong trẻo của bạn bè, vòng tay ấm áp của gia đình và những niềm vui bình dị làm nên tuổi thơ.

Tôi mong mỗi mùa Trung Thu đều để lại trong lòng các cháu một miền ký ức thật đẹp đẽ, thân thương.

Ngày nay, các cháu ở mọi miền Tổ quốc được sống trong những điều kiện tốt hơn. Dù lớn lên giữa phố phường nhộn nhịp hay bản làng xa xôi, nơi biên cương hay hải đảo, mỗi cháu đều xứng đáng có một tuổi thơ bình yên, được đến trường, được che chở và yêu thương.

Tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các cháu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi còn nhiều khó khăn. Không để cháu nào thiếu đi sự chăm sóc, không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và những ước mơ hồn nhiên của tuổi nhỏ.

Đất nước đặt niềm tin vào thế hệ các cháu, những chủ nhân tương lai. Các cháu hãy chăm ngoan, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, thầy cô; đoàn kết, yêu thương bạn bè; chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương và không ngừng tiến bộ.

Tôi tin rằng, với tình thương, trách nhiệm của gia đình, thầy cô và toàn xã hội, các cháu sẽ trưởng thành, học được nhiều điều hay, lẽ phải, làm được nhiều việc tốt, tiếp bước thế hệ cha anh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam.

Tôi thân ái gửi đến tất cả các cháu những tình cảm yêu quý nhất. Chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, đón Tết Trung Thu năm 2026 thật vui tươi, an toàn, bổ ích. Mong cháu nào cũng đón Trung Thu trọn vẹn ý nghĩa, đáng nhớ và niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước.

Thân ái,

TÔ LÂM

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

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#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng #Trung thu

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