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Xã hội

[Infographic] Quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

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Tags:

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Chủ đề LUẬT MỚI - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

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