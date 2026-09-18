[Infographic] Quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ

Hà Tĩnh thành lập 71 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 17/09/2026 05:31 Việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) từ tỉnh đến cơ sở giúp các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động kiểm soát nguy cơ mất ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2026.

Đề xuất bổ sung trường hợp được miễn phí sử dụng cao tốc 17/09/2026 05:24 Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung một số nhóm phương tiện được miễn phí sử dụng đường bộ cao tốc, trong đó có xe chở hài cốt liệt sĩ, xe vận chuyển hàng cứu trợ và xe của cơ quan quản lý đường bộ làm nhiệm vụ.

Phân bổ hơn 9,8 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế cho người dân 17/09/2026 05:23 Chương trình trao mô hình sinh kế cho người dân sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh triển khai trong tháng 10/2026, góp phần giúp người nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

[Infographic] Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế 17/09/2026 05:15 Quy định mới về phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức, nhân viên y tế theo Nghị định số 350/2026/NĐ-CP.

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở 16/09/2026 18:11 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.

Cam kết việc làm, trường nghề Hà Tĩnh thu hút người học 16/09/2026 15:05 Gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng, tăng thời lượng thực hành và cam kết việc làm sau tốt nghiệp, các trường nghề Hà Tĩnh đang tạo sức hút với học sinh, sinh viên.

Súng, dao, kiếm đồ chơi “lên kệ”: Đừng để quà Trung thu thành mối nguy 16/09/2026 14:25 Dịp Trung thu, thị trường xuất hiện nhiều loại đồ chơi bắt mắt nhưng không ít sản phẩm không rõ nguồn gốc, thiếu thông tin bằng tiếng Việt, thậm chí mô phỏng súng, dao, kiếm... tiềm ẩn rủi ro về chất lượng, an toàn và tác động không mong muốn đến trẻ nhỏ.

[Motion graphic] Hành vi nào bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư? 16/09/2026 11:32 Theo khoản 8, Điều 3, Luật Nhà ở năm 2023, có một số hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình quản lý và sử dụng nhà chung cư. Người dân cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi của mình và đảm bảo an toàn, trật tự nơi sinh sống.

Trao gửi tri ân, tiếp thêm niềm vui cho người có công 16/09/2026 08:30 Chương trình tri ân người có công do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) triển khai đang được thực hiện tại Hà Tĩnh, góp phần sẻ chia, chăm lo thiết thực cho các Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh nặng.

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần 16/09/2026 05:20 Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh nô nức các hoạt động hướng tới Tết Trung thu 16/09/2026 05:08 Hướng tới Tết Trung thu năm 2026, các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng nhằm mang đến một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và ý nghĩa cho thiếu nhi.

Đổi mới tư duy, phương thức quản lý, tạo đột phá phát triển GD&ĐT Hà Tĩnh 15/09/2026 18:11 Năm học 2026 - 2027, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh xác định chủ đề “đổi mới tư duy - chuyển biến mạnh mẽ - kết quả thực chất”; chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục".

Lộc Hà bàn giao dụng cụ, thiết bị hỗ trợ các thôn phòng chống thiên tai 15/09/2026 17:32 Thông qua việc mua sắm, bàn giao thiết bị phòng chống thiên tai cho các thôn, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) từng bước nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại 15/09/2026 14:25 Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.

Tổng đài 115 Hà Tĩnh và cuộc đua giành lại sự sống trong "thời gian vàng" 15/09/2026 13:36 Một cuộc gọi đến Tổng đài 115 Hà Tĩnh có thể mở đầu cuộc chạy đua giành lại sự sống cho người bệnh. Phía sau cuộc gọi ấy là cả một hệ thống cấp cứu ngoại viện đang vận hành để đưa sự trợ giúp đến hiện trường nhanh nhất.

Đằng sau sự im lặng của nữ sinh 15 tuổi 15/09/2026 11:06 Áp lực học tập, những khó khăn trong gia đình cùng tác động từ mạng xã hội có thể khiến trẻ vị thành niên rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

“Rốn lũ” Đức Quang chủ động các giải pháp trước mùa mưa bão 14/09/2026 22:53 Là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Khi AI hỗ trợ học sinh Hà Tĩnh trong việc học tập 14/09/2026 14:14 Từ một công cụ tra cứu, AI đang dần trở thành người bạn đồng hành của nhiều học sinh Hà Tĩnh - cùng học, cùng sáng tạo và tiếp sức để những dự án học đường được lan tỏa rộng hơn.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm người 14/09/2026 13:30 Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm, trong đó học sinh, sinh viên nhận tối thiểu 70%, hộ cận nghèo 80% và người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ toàn bộ.

Sinh con thứ ba, lao động nữ có được nghỉ thai sản 7 tháng? 14/09/2026 05:05 Theo chính sách khuyến sinh, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng. Quy định này có áp dụng với trường hợp sinh con thứ ba hay không?

13 tỉnh, thành thưởng giáo viên có học sinh đoạt giải quốc tế, cao nhất 525 triệu đồng 13/09/2026 10:37 Hà Tĩnh cùng 12 tỉnh, thành có chính sách thưởng giáo viên bồi dưỡng học sinh đoạt giải Olympic quốc tế, cao nhất 525 triệu đồng cho huy chương vàng.

Mang Tết Trung thu đến sớm cho trẻ em mồ côi Hà Tĩnh 13/09/2026 10:23 Hơn 80 em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh được đón một ngày hội Trung thu sớm với những hoạt động tự tay làm lồng đèn, rước đèn, viết điều ước, chơi trò chơi dân gian và phá cỗ.

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng 13/09/2026 09:58 Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.

Quyền và trách nhiệm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sau sắp xếp trường học 13/09/2026 06:16 Sau sắp xếp trường học, Bộ GD-ĐT cũng hướng dẫn việc tổ chức quản lý, điều hành đối với các vị trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Lao động công nghiệp Hà Tĩnh tăng gần 50% 13/09/2026 05:33 Cùng với đà tăng trưởng sản xuất, nhu cầu lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng mạnh. 8 tháng năm 2026, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tăng 48,83% so cùng kỳ năm 2025.

Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động Trung thu phù hợp thực tế, không phô trương, hình thức 13/09/2026 05:17 UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn.

Hy hữu: 2 vợ chồng cùng bị nhồi máu cơ tim được can thiệp thành công 12/09/2026 18:03 Các bác sĩ Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa can thiệp thành công cho 2 vợ chồng ở xã Đức Thọ cùng bị nhồi máu cơ tim cấp.

Đồng bộ sách giáo khoa, đặt ra yêu cầu nào về tổ chức dạy học phù hợp với học sinh? 12/09/2026 15:55 Việc triển khai một bộ sách chung tại Hà Tĩnh không chỉ tạo mặt bằng thống nhất về học liệu mà còn đặt ra yêu cầu về cách tổ chức dạy học và phát huy vai trò của giáo viên.

Hình thành những xóm trọ tại vùng sôi động nhất Hà Tĩnh 12/09/2026 15:43 Tại những khu dân cư gần các dự án công nghiệp phía Nam Hà Tĩnh, nhiều hộ dân đã đầu tư xây dựng nhà trọ, hình thành những “xóm trọ” đông đúc, góp phần tạo nên diện mạo mới trong đời sống.