Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động Trung thu phù hợp thực tế, không phô trương, hình thức

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tặng quà, động viên các bệnh nhi tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm 2026.

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2026, trong đó nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, không phô trương, hình thức.

Các hoạt động tập trung vào văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, trò chơi dân gian, rước đèn, phá cỗ và các hình thức phù hợp khác, tạo không khí vui tươi, bổ ích cho trẻ em, đồng thời góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Các chương trình có thể lồng ghép với hoạt động chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và sức khỏe tâm thần cho trẻ em.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Trong đó, chú trọng trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới; trẻ em khuyết tật, mồ côi, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và trẻ em đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia chăm lo, hỗ trợ trẻ em. Việc huy động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, góp phần để mọi trẻ em đều được quan tâm và có điều kiện vui Tết Trung thu.

Đối với các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT chỉ đạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hoạt động Trung thu phù hợp với lứa tuổi, điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; rà soát, quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Việc tổ chức các hoạt động phải bảo đảm phù hợp, tự nguyện, không gây áp lực về đóng góp đối với học sinh và cha mẹ học sinh.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chăm lo cho trẻ em; vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ trẻ em vui Tết Trung thu. Tỉnh đoàn hướng dẫn các cơ sở đoàn, đội phối hợp với địa phương, nhà trường tổ chức sân chơi lành mạnh, bổ ích; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Mẹ đỡ đầu”, kết nối nguồn lực chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, đánh giá điều kiện an toàn trước và trong quá trình tổ chức các hoạt động; tăng cường phòng, chống dịch bệnh, tai nạn, thương tích, đuối nước; bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và an toàn giao thông, nhất là tại những nơi tập trung đông trẻ em. Khi phát sinh vấn đề liên quan đến an toàn, bảo vệ trẻ em phải kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cơ quan chức năng.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp hướng dẫn các hoạt động chăm lo, trợ giúp trẻ em; chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm công tác y tế, cấp cứu, phòng chống dịch bệnh và quan tâm trẻ em đang điều trị nội trú trong dịp Trung thu. Đồng thời, chủ trì phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn bánh, kẹo Trung thu có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng, thời hạn sử dụng và chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực phẩm, bánh, kẹo, đồ chơi trẻ em và các hàng hóa phục vụ Tết Trung thu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và đồ chơi nguy hiểm, có tính chất bạo lực, không phù hợp với trẻ em. Sở KH&CN tăng cường kiểm tra về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với đồ chơi trẻ em thuộc phạm vi quản lý.

Công an tỉnh chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tại các địa điểm tổ chức Trung thu, nhất là nơi tập trung đông trẻ em; phối hợp hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

UBND các xã, phường có trách nhiệm chủ động tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hoạt động Trung thu tại các thôn, xóm, tổ dân phố phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời tăng cường tuyên truyền về chính sách bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ đồ chơi không rõ nguồn gốc, đồ chơi nguy hiểm. Các địa phương chủ động kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, đồ chơi trẻ em và các điều kiện bảo đảm an toàn tại địa điểm tổ chức Trung thu.